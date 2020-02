Robert Lewandowski: Frau Anna will Valentinstag feiern – seine Reaktion ist unmissverständlich

Valentinstag ist eigentlich der Tag, an dem man die Liebe zu seinem Partner feiert. Das dachte sich auch Anna Lewandowska, doch da hatte sie die Rechnung ohne ihren Mann Robert Lewandowski gemacht.

Gemeinsam sitzt das Ehepaar am Frühstückstisch, Anna freut sich auf den Valentinstag, aber die Reaktion von Robert Lewandowski ist unmissverständlich.

Robert Lewandowski ist kein Fan vom Valentinstag

Anna Lewandowska und Robert Lewandowski sind ein echtes polnisches Traumpaar. Sie ist frühere Karate-Weltmeisterin und Fitness-Spezialistin. Als Influencerin und Buch-Autorin verdient Anna ihr Geld.

Er ist einer der besten Fußballer, die Polen je hatte. Robert Lewandowski ist der Superstar beim FC Bayern München, sahnte schon sämtliche Titel auf Vereinsebene ab und bricht Rekord um Rekord. Doch damit nicht genug: Robert Lewandowski ist, was viele nicht wissen, auch ein erfolgreicher Geschäftsmann und hat einen Studienabschluss in Sport.

Robert Lewandowski und Frau Anna sind ein polnisches Traumpaar. Foto: imago images/East News

Doch auch bei einem scheinbar perfekten Paar läuft nicht alles rund. Die Probleme sind die gleichen, wie in anderen Beziehungen auch. Das wurde am Valentinstag mal wieder deutlich.

Das ist Robert Lewandowski:

Robert Lewandowski ist ein polnischer Fußballspieler

Seine Karriere in der Bundesliga begann beim BVB

Von da wechselte er zu Bayern München

Robert Lewandowski wurde am 21. August 1988 in Warschau geboren

Anna freut sich auf dem Valentinstag und sitzt gemeinsam mit ihrem Mann am Frühstückstisch. Sie will über den Valentinstag reden, doch Robert sagt nur mürrisch wie jeder andere unromantische Mann: „Ein Tag wie jeder andere“

Diese Geschichte teilte Anna mit ihren Followern auf Instagram und postete dazu ein Foto, auf dem das Liebespaar trotzdem sehr glücklich aussieht, obwohl Robert keinen Valentinstag feiern will.

Die volle Konzentration von Robert Lewandowski gilt wahrscheinlich dem nächsten Spiel in der Bundesliga. Der FC Bayern München ist am Sonntag zu Gast beim 1. FC Köln. Dann will der 31-Jährige seine Führung in der Torschützenliste weiter ausbauen. (fs)