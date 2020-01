Reiner Calmund: Magenverkleinerung! DAS empört den Arzt – „Es ist ein Skandal“

Auf vielen Wegen hat Reiner Calmund versucht, Gewicht zu verlieren – nun ist der Kult-Manager der Bundesliga den bislang drastischsten Schritt gegangen.

Reiner Calmund hat sich den Magen verkleinern lassen. Der 71-Jährige ließ sich am Donnerstag in einer rund einstündigen Operation in der „Sana Klinik“ in Offenbach einen Magen-Bypass („Mini Gastric Bypass) legen. Das berichtet die „Bild“.

Nach der gelungenen OP, bei der rund 85 Prozent des Magens abgebunden wurden, musste Reiner Calmund eine Nacht auf der Intensivstation verbringen. Mit stark verkleinertem Magen sollen nun die Kilos purzeln, die der ehemalige Manager von Bayer Leverkusen seit Jahrzehnten mit sich herumträgt.

Über 160 Kilogramm brachte Reiner Calmund zuletzt auf die Waage. Foto: imago images / Chai v.d. Laage

„Ich hatte über 160 Kilo auf die Waage gebracht. Zuletzt konnte ich in Thailand über den Jahreswechsel zwar noch 17 Kilo abnehmen. Aber Professor Runkel hat mir klar gemacht: Ohne OP käme ich niemals aus der Jojo-Spirale raus“, erklärt Calmund der „Bild“. Der dicke Körper ist schlau und bunkert selbst die kalorienärmste Portion.“

Die Kosten für den Eingriff übernahm die Krankenkasse. Das ist jedoch längst nicht bei jedem übergewichtigen Patienten der Fall. Je nach Bundesland entscheiden die Versicherungen sehr unterschiedlich, obwohl sie spätestens bei einem Body-Mass-Index (BMI) ab 40 übernehmen müsste.

Das empört Professor Norbert Runkel, der Reiner Calmund behandelte.

Der Arzt sagte der „Bild“: „Es ist ein Skandal und die größte Ungerechtigkeit im deutschen Gesundheitssystem. Es gibt keine andere Krankheit, bei der die einzig effektive Therapie den Betroffenen vorenthalten wird. Die Betroffenen haben eben keine Lobby.“