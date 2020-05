Reiner Calmund: Du glaubst nicht, wie der Fußball-Experte heute aussieht

So sieht Reiner Calmund nicht mehr aus.

Am Sonntagabend war es wieder so weit: „Grill den Henssler“ war zurück im TV. Mit dabei: Rebecca Mir, Boris Becker und Ozcan Cosar. In der Jury saß neben Mirja Boes und Christian Rach auch Reiner Calmund - er sorgte für eine große Überraschung.

Der Fußball-Experte zeigte sich nach seiner Magenbypass-Operation komplett verändert. Nach der Operation nahm Reiner Calmund 41 Kilogramm ab.

Reiner Calmund nimmt 41 Kilogramm ab

Gegenüber „RTL“ erklärte der 71-Jährige, er könne alles essen, aber sein Magen sei verkleinert worden. „Ich bin hungrig, habe Appetit, bin aber schneller gesättigt und habe danach kein Hungergefühl. Das ist eine gute Kombination.“

Reiner Calmund hat 41 Kilogramm abgenommen. Foto: TVNOW / Frank W. Hempel

Das ist Reiner Calmund:

Am 23. November 1948 in Brühl bei Köln geboren

Bis zu einer schweren Verletzung 1966 Spieler bei der SpVg Frechen 20

Studierte Betriebswirtschaft

28 Jahre lang Sportchef bei Bayer 04 Leverkusen

Vorher fungierte er in Leverkusen als Jugendleiter und Stadionsprecher

Rücktritt 2004 – seither TV-Experte, Moderator und Buchautor

Reiner Calmund will gesünder leben

175 Kilogramm wog der Ex-Sportmanager vor seiner OP im Januar, bei der sein Magen um etwa 85 Prozent verkleinert wurde. 41 Kilogramm sind bereits runter. Doch das soll noch nicht das Ende sein: „Calli wird 100“, so Reiner Calmund. Um sein Ziel zu erreichen, muss er weitere 34 Kilogramm verlieren. Mit Sport und gesunder Ernährung soll's klappen, erzählt er „RTL“.

Die Kosten für die Magenbypass-OP übernahm die Krankenkasse. Das empörte den Arzt, der den Eingriff ausführte. Professor Norbert Runkel erklärte der Bild: „Es ist ein Skandal und die größte Ungerechtigkeit im deutschen Gesundheitssystem.“ Mehr dazu kannst du hier nachlesen>>> (cs)