RB Leipzig – Atletico Madrid: Adams trifft im letzten Moment – Leipzig steht im Halbfinale!

Das Champions League-Halbfinale winkt für RB Leipzig.

Dazu müssen die Bullen im größten Spiel ihrer Vereinsgeschichte das Duell RB Leipzig – Atletico Madrid für sich entscheiden.

RB Leipzig – Atletico Madrid im Live-Ticker

RB Leipzig – Atleico Madrid: Die Entscheidung wer ins Halbfinale einzieht, fällt in einem Spiel.

Spieldaten

Anstoß: 13. August, 21:00 Uhr

Ort: Estadio José Alvalade (Lissabon)

Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen)

RB Leipzig – Atletico Madrid 2:1 (0:0)

Tore: 1:0 Olmo (51.), 1:1 Felix (71.), 2:1 Adams (88.)

Die Aufstellungen:

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Laimer (72. Adams), Sabitzer (90. Mukiele), Kampl, Angelino - Nkunku (83. Haidara), Olmo (83. Schick) - Poulsen

Atletico Madrid: Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Lodi - Koke (90. Felipe), Herrera (58. Felix), Saul, Carrasco - Llorente, Costa (72. Morata)

90.+8 Minute: Das wars! Leipzig steht im Halbfinale der Champions League. Der Last-Minute-Treffer von Adams beschert den Deutschen die nächste Runde. Dort kommt es zum Aufeinandertreffen mit Paris St. Germain.

90. Minute: Fünf Minuten Nachspielzeit!

88. Minute: Tooooooooor für Leipzig!

Wahnsinn! Kurz vor dem Ende macht RB die Führung. Dabei wäre Adams Schuss vermutlich auf der Tribüne gelandet. Jedoch fälscht Savic die Kugel unhaltbar ab, sodass sich Oblak geschlagen geben muss.

79. Minute: Felix hat das Spiel der Spanier belebt – nicht nur wegen des Tors. Jetzt versucht er Morata im Strafraum in Szene zu setzen. Doch sein Sturmkollege kann die Kugel nicht kontrollieren.

71. Minute: Toooooor für Madrid!

Felix macht es selbst und schießt ganz genau ins linke Eck. Gulacsi ist zwar dran, kann aber nichts mehr ausrichten.

70. Minute: Elfmeter für Madrid!

Klostermann kommt im Strafraum gegen Felix zu spät. Jetzt gibt es den Strafstoß.

61. Minute: Lodi versucht einen Elfmeter zu schinden. Der Schiedsrichter fällt darauf allerdings nicht herein und zeigt dem Außenverteidiger stattdessen die Gelbe Karte.

57. Minute: Leipzig hat jetzt richtig Lust. Upamecano fasst sich aus der Distanz ein Herz und zieht ab. Oblak ist jedoch auf dem Posten.

51. Minute: Tooooooor für Leipzig!

Führung Leipzig. Sabitzer wird außen freigespielt und flankt in die Mitte. Dort steht Olmo bereit und köpft zur Führung ein.

46. Minute: Weiter geht's.

45.+4 Minute: Riesenchance für Leipzig kurz vor der Halbzeit. Upamecano köpft nach einer Flanke allerdings zu zentral auf Oblak und dessen Kasten. Der Keeper hält sicher. Mit 0:0 geht es in die Halbzeit.

35. Minute: Trotz des größeren Drucks von Atletico hat Leipzig überraschend viel Ballbesitz. 62% zu 38% heißt es in dieser Statistik für RB. Aktuell gibt es eine längere Verletzungspause weil Savic und Halstenberg ineinander rasseln. Bei beiden müssen blutende Cuts versorgt werden.

22. Minute: Die Spanier übernehmen langsam aber sicher das Spielgeschehen. Von der anfänglichen Wucht der Leipziger ist nichts mehr zu spüren. Nagelsmann versucht von außen wieder mehr Ruhe in sein Team zu bringen.

13. Minute: Aber dann wird es erstmal gefährlich vor dem eigenen Tor. Lodi bricht auf der Außenbahn durch und legt in die Mitte auf Carrasco. Der zieht direkt ab und zwingt Gulacsi zu einer Glanztat.

10. Minute: Leipzig beginnt selbstbewusst und druckvoll. Madrid findet sich oftmals am eigenen Strafraum wieder. Allerdings kann RB bisher keine gefährlichen Chancen kreiren.

1. Minute: Auf geht's. Vor den Teams liegen wegweisende 90 Minuten.

20.49 Uhr: Gleich wird es ernst. Alle Blicke richten sich auf den Ball.

20.30 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Bei Leipzig startet vorne in der Spitze Yussuf Poulsen. Bei Atletico sitzt unter anderem 126-Millionen-Euro-Mann Joao Felix nur auf der Bank.

19.28 Uhr: In knapp 90 Minuten geht es los. Macht Leipzig den ersten Schritt zu einem deutschen Finale in zehn Tagen?

18.15 Uhr: Geleitet wird die Partie vom Polen Szymon Marciniak. Mit ihm hat Atletico bereits gute Erfahrungen gesammelt. Im Achtelfinale gelang gegen den FC Liverpool ein 1:0-Erfolg unter seiner Spielleitung.

15.16 Uhr: Jedoch muss man festhalten, dass Atletico nach dem Re-Start in blendender Verfassung war und kein einziges Spiel in La Liga verlor. In elf Partien gelangen sieben Siege und vier Unentschieden.

08.54 Uhr: RB Leipzig beendete die Bundesliga-Saison Ende Juni, Atletico Madrid spielte noch bis zum 19. Juni. Wie sich das auf das Spiel auswirkt, kann wohl kaum jemand vorhersagen.

08.02 Uhr: Der Halbfinalgegner von RB Leipzig oder Ateltico Madrid steht seit gestern Abend auch schon fest. Paris Saint-Germain hat sich in einem dramatischen Spiel gegen Atalanta Bergamo durchgesetzt. Lange Zeit führte der Außenseiter mit 1:0. Erst in der 90. Minute traf Marquinhos zum Ausgleich. Drei Minuten später erzielte Eric Maxim Coupo-Moting den Siegtreffer. Hier die Highlights >>>

07.45 Uhr: Für RB Leipzig stehen die Chancen also gut. Ein starker Auftritt reicht schon zum Einzug ins Halbfinale.

07.22 Uhr: Die K.O-Phase des Champions League findet in einem ganz besonderen Stil statt. Hin- und Rückspiel gibt es in diesem Jahr nicht. Ein Spiel, gegebenenfalls mit Verlängerung und Elfmeterschießen, wird die Entscheidung bringen.

Donnerstag, 07.01 Uhr: Matchday! Heute Abend ist es soweit, dann steigt das Duell zwischen RB Leipzig und Atletico Madrid.

20.25 Uhr: Atletico muss den Ausfall von Sime Vrsaljko und Angreifer Ángel Correa wegstecken. Sie wurden positiv auf Corona getestet.

20.10 Uhr: Die Bullen müssen im Champions League-Viertelfinale ohne ihren Star-Stürmer Timo Werner auskommen. Der Angreifer ist bekanntlich zu Chelsea London gewechselt und wird daher nicht mehr in der Champions League für Leipzig auflaufen.

Mittwoch, 11. August, 20.01 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker zur Partie RB Leipzig - Atlético Madrid. Bei uns bekommst du schon vor dem Anpfiff alle wichtigen Infos rund um die Partie.