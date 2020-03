SC Paderborn – 1 . FC Köln im Live-Ticker: Nächstes „Effzeh“-Torfestival?

Paderborn. Das Freitagsspiel des 25. Bundesliga-Spieltags heißt SC Paderborn – 1 . FC Köln.

Beim NRW-Duell zwischen Paderborn und Köln wollen die Gäste ihren beeindruckenden Lauf der Rückrunde fortsetzen. Mit sieben Siegen aus den vergangenen neun Spielen ist der FC die Überraschung der bisherigen Bundesliga-Rückrunde. Paderborn hingegen wartet seit fünf Partien auf einen Dreier.

Paderborn – Köln im Live-Ticker

Platzt beim Tabellenletzten ausgerechnet gegen die Kölner der Knoten? Oder gibt es mal wieder ein „Effzeh“-Torfestival?

Alle Infos zur Partie Paderborn – Köln im Live-Ticker!

SC Paderborn – 1 . FC Köln -:- (-:-)

Tore:

Mögliche Aufstellungen:

SC Paderborn: Zingerle – Jans, Strohdiek, Schonlau, Collins – Gjasula – Sabiri, Vasiliadis – Pröger, Antwi-Adjei – Srbeny

1 . FC Köln: Horn – Ehizibue, Bornauw, Leistner, Schmitz – Skhiri, Hector – Kainz, Rexhbecaj, Jakobs – Uth

Spieldaten:

Anstoß: Freitag, 06.03.2020, 20 Uhr

Ort: Benteler-Arena, Paderborn

Schiedsrichter: Daniel Siebert

Die vergangenen 5 Duelle:

20.10.2019, Bundesliga

Köln – Paderborn 3:0

Köln – Paderborn 3:0 15.02.2019, 2. Bundesliga

Paderborn – Köln 3:2

Paderborn – Köln 3:2 16.09.2018, 2. Bundesliga

Köln – Paderborn 3:5

Köln – Paderborn 3:5 07.02.2015, Bundesliga

Köln – Paderborn 0:0

Köln – Paderborn 0:0 13.09.2014, Bundesliga

Paderborn – Köln 0:0

16.56 Uhr: Köln legte den bislang besten Rückrundenstart seit 28 Jahren hin und steht auf Rang 11 der Tabelle – näher an einem Europa-League-Platz als an der Relegation.

15.41 Uhr: Die Paderborner müssen sich gegen Köln nicht verstecken: Der SC verlor wettbewerbsübergreifend nur eine der letzten sieben Partien gegen Köln. Allerdings: Die bittere 0:3-Klatsche kassierten die Ostwestfalen in der Hinrunde.

14.49 Uhr: Feiert Anthony Modeste in Ostwestfalen sein Comeback? Der einst gefeierte Held der Kölner ist zum Bankdrücker geworden, könnte nun aber aus dem Schatten seiner Konkurrenz springen: Jhon Córdoba fehlt dem FC wegen einer Gelbsperre.

13.36 Uhr: Beim Blick auf die Spielansetzung wundert man sich kurz: Beginnen Spiele am Freitagabend in der Bundesliga nicht sonst um 20.30 Uhr? Richtig, doch bei Paderborn muss die DFL eine Ausnahme machen: Um die Nachtruhe der Anwohner in einer nicht weit vom Stadion gelegenen Wohnsiedlung zu schützen, müssen lärmintensive Veranstaltungen in der Benteler-Arena bis spätestens 22 Uhr beendet sein. So steht es in der Betriebserlaubnis.

Donnerstag, 5. März, 12.04 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Flutlicht-Duell am Freitagabend zwischen dem SC Paderborn und dem 1 . FC Köln. Hier berichten wir für dich schon vor Anpfiff vom Geschehen!