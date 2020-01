Manuel Neuer: Gerüchteküche brodelt – hat der Bayern-Torwart sich etwa...

Noch glücklich in München? Bayern-Torwart Manuel Neuer und seine Frau Nina. (Archivbild)

München. Das Wechsel-Theater um Alexander Nübel (23) zum FC Bayern München geht in die nächste Runde. Zwar machten die Verantwortlichen des Rekordmeisters klar, dass Manuel Neuer (33) die Nummer 1 an der Säbener Straße bleiben soll.

Dennoch steht mittlerweile ein großes Fragezeichen hinter der Verlängerung seines bis 2021 laufenden Vertrags. Die Gerüchteküche brodelt: Zieht es Manuel Neuer etwa gemeinsam mit seiner Frau Nina Neuer ins Ausland?

Manuel Neuer und Alexander Nübel streiten sich um den Platz im Tor beim FC Bayern München. Foto: imago images/Zink

Manuel Neuer: Flucht vor Nübel nach Turin?

Nach Informationen von „France Football“ soll Juventus Turin seine Fühler nach dem vierfachen Welttorhüter ausgestreckt haben. Der italienische Rekordmeister soll mit Stammtorwart Wojciech Szczesny nicht ganz zufrieden sein - und Ersatzmann Gianluigi Buffon (41) ist auch nicht mehr der Jüngste.

Eine Option für Manuel Neuer? Fest steht: Der gebürtige Gelsenkirchener hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er in jedem Spiel beim FC Bayern München zwischen den Pfosten stehen will.

+++ FC Bayern München: Wegen Nübel – Neuer schockt Bayern-Fans mit DIESER Aussage +++

Eine angebliche Einsatzgarantie für Neuzugang Nübel dürfte demnach ganz und gar nicht im Interesse der bayrischen Nummer 1 sein.

Nübel-Berater verrät: „Sonst hätte Alex nicht zugesagt“

Medienberichten zufolge sollen die Bayern-Bosse dem Noch-Schalker ein gewisses Spielekontingent vertraglich zugesagt haben. Das dementierten Sportdirektor Hasan Salihamidzic zwar (mehr dazu liest du hier >>>). Doch eine Aussage des Nübel-Beratres Stefan Backs dürfte weiteres Öl ins Feuer gegossen haben.

„Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich mich zu Vertragsinhalten nicht äußern werde. Aber es dürfte jedem klar sein, dass Bayern München auch dazu ein schlüssiges Konzept vorgelegt hat, sonst hätte Alex nicht zugesagt“, sagte Backs dem Sport-Informations-Dienst (SID). Eine Bestätigung einer festgeschriebenen Vertragsklausel ist das nicht.

Hat Alexander Nübel beim FC Bayern München Einsatzzeiten zugesichert bekommen? Foto: imago images/Sven Simon

Salihamidzic über Nübel: „Leihe komplett ausgeschlossen“

Aber die Entwicklungen dürften Manuel Neuer trotzdem nicht gefallen. Denn der FC Bayern München plant bereits jetzt die Zeit nach der Ära Neuer. Und dabei steht offenbar Alexander Nübel im Mittelpunkt.

+++ FC Bayern München: Manuel Neuer droht jetzt diese Hammer-Strafe! +++

So hoch das Ansehen des Nationaltorwarts in München ist: Die Zukunft gehört anderen. Klares Zeichen dafür: Eine mögliche Leihe von Alexander Nübel zu anderen Vereinen „ist komplett ausgeschlossen“, so Salihamidzic gegenüber „Sky“.

Alexander Nübel soll über kurz oder lang beim FC Bayern München zwischen den Pfosten stehen. Möglich, dass sich Manuel Neuer deshalb eher früher als später eine neue Herausforderung sucht - möglicherweise hat er sich bereits für eine Option im Ausland umgeschaut. (ak)