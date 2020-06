Leverkusen – FC Bayern im Live-Ticker: Nimmt Bayern auch die letzte Hürde zur Meisterschaft?

Am Samstagnachmittag steigt in der BayArena die Partie: Leverkusen – FC Bayern.

Der Spitzenreiter FC Bayern München ist zu Gast bei Bayer 04 Leverkusen.

Leverkusen – FC Bayern im Live-Ticker

Kann Bayer Leverkusen die Bayern noch stoppen? Oder geht der FCB den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft?

Alle Infos zum Spiel Leverkusen – FC Bayern findest du in unserem Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Leverkusen – FC Bayern

Tore:

Voraussichtliche Aufstellungen:

Leverkusen: Hradecky - Weiser, Tapsoba, S. Bender, Sinkgraven - Aranguiz, Baumgartlinger - Bellarabi, Amiri, Diaby - Havertz

FC Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - Coman, T. Müller, Gnabry – Lewandowski

Spieldaten:

Uhrzeit: Anstoß 15.30 Uhr

Ort: BayArena

Schiedsrichter: ?

11.52 Uhr: Zuletzt gelang es Leverkusen allerdings gleich zwei Mal in Folge die Bayern zu schlagen. In der Hinrunde gewann Bayer das Duell in der Allianz Arena mit 2:1.

11.44 Uhr: Im direkten Vergleich liegen die Bayern ziemlich weit vorne. In der Bundesliga trafen die Teams 81 Mal aufeinander, 47 Mal gingen die Bayern als Sieger vom Platz und nur 18 Mal gewann die Werkself.

10.14 Uhr: Den einzigen Rückschlag erlitt das Team von Trainer Peter Bosz gegen den VfL Wolfsburg. In der englischen Woche unterlag Bayer mit 1:4.

10.01 Uhr: Der Gastgeber Leverkusen präsentierte sich vor und nach der Corona-Pause ebenfalls in bestechender Form und kämpft mit Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig um die Champions-League-Plätze.

09.21 Uhr: Nach dem Sieg gegen Borussia Dortmund ist der Vorsprung auf Platz zwei auf sieben Zähler angewachsen. Der Titel ist den Bayern in diesem Jahr kaum noch zu nehmen.

09.18 Uhr: Der FC Bayern München ist auf dem besten Weg zur achten Meisterschaft in Folge. Unter Trainer Hansi Flick streben die Münchner wieder nach der Bestform.

Freitag, 05. Juni, 09.02 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker für die Partie Leverkusen – FC Bayern. Alle Informationen rund um die Begegnung erhältst du hier.