Jens Lehmann bei Hertha BSC: „Die Pfeife!“ – gigantischer Shitstorm um Ex-Nationalkeeper

Kurz vor dem Re-Start der Bundesliga-Saison gibt es einen großen Knall in Berlin, weil Hertha BSC mit Jens Lehmann eine besonders polarisierende Persönlichkeit des deutschen Fußballs in den Aufsichtsrat beruft.

Erst das große Theater um Jürgen Klinsmann, dann der Wirbel um das Facebook-Video von Salomon Kalou und jetzt die Verpflichtung von Jens Lehmann – Hertha BSC verschwindet einfach nicht aus den Schlagzeilen.

Jens Lehmann bei Hertha BSC - Fans diskutieren hitzig

Kaum war das Engagement von Jens Lehmann bei Hertha BSC offiziell verkündet, da platzten die sozialen Netzwerke vor lauter Kommentaren förmlich aus allen Nähten. „Warum nicht mal ein Alpaka im Aufsichtsrat“, fragte ein Twitter-Nutzer hämisch, und der nächste schimpfte in Richtung seines Herzensvereins: „Hertha, habt ihr Lack gesoffen?“

Wir haben einige Twitter-Reaktionen gesammelt:

„Guten Morgen! Hatte einen skurrilen Alptraum. Darin wurde Jens Lehmann in den Aufsichtsrat bei Hertha BSC berufen. Stellt euch das mal vor!?! Puh, bin ich froh, dass hier bei Twitter nicht wieder ganz Deutschland über uns lacht. Moment...

„Beim Produkt-Manager von Facebook live knallen Sektkorken. Der HSV sieht seine Chance, im Schatten von Hertha BSC endlich wieder seriös zu werden. Willkommen, Jens Lehmann. The Saga continues.“

„Ich war gerade mal wieder kurz davor, Hertha zu mögen. Wieder nix.“

„Hertha BSC. Ist nicht zu beneiden. Zuerst Jürgen Klinsmann. Jetzt holt sich die Alte Dame mit Jens Lehmann die nächste Pfeife ins Nest. Die noch größere.“

„Nach Klinsmann jetzt Lehmann. Wer stand denn noch zur Debatte, wurde aber für ungeeignet befunden? Muss eine legendäre Liste sein!“

„Mir gehen die Argumente aus. Was spricht noch dafür, Teil eines Vereins zu bleiben, der von Windhorst und Lehmann mitgeführt wird? Der eine im höchsten Maße zwielichtig und der andere mit schrecklichen Ansichten zu gesellschaftlich wichtigen Themen. We try. We fail. HaHoHe.“

„Also, man muss schon sagen, Hertha BSC, da denkt man, es gibt nach Klinsmann keine Steigerung mehr, da findet ihr Lehmann. Dann habt ihr bald 2000 Zuschauer.“