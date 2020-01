Hertha - Bayern im Live-Ticker: Patzt der Meister wieder gegen die Hauptstadt?

Berlin. Am Sonntag startet auch der FC Bayern München ins neue Jahr. Und der Auftakt hat es in sich: Zum Start in die Rückrunde heißt es Hertha - Bayern!

Beim Saison-Eröffnungsspiel im August klauten die Hauptstädter dem Meister völlig überraschend einen Punkt. Durch Jürgen Klinsmann als neuen BSC-Coach hat das Duell Hertha - Bayern nun eine zusätzliche Brisanz.

Hertha - Bayern im Live-Ticker

Patzt der FCB erneut gegen den BSC? DERWESTEN begleitet das Duell der Hertha gegen Bayern im Live-Ticker. Hier verpasst du nichts!

Hertha – Bayern -:- (-:-)

Tore:

--------------

Mögliche Aufstellungen

Hertha BSC: Jarstein - Klünter, Boyata, Rekik, Plattenhardt - Ascacibar - Lukebakio, Darida, Grujic, Dilrosun - Selke

FC Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Thiago - T. Müller, Goretzka - Perisic, Coutinho - Lewandowski

--------------

Spieldaten:

Anstoß: Sonntag, 19.01.2020, 15.30 Uhr

Ort: Olympiastadion, Berlin

Schiedsrichter: Tobias Welz, Hamburg

----------

12.21 Uhr: Jürgen Klinsmann muss im Duell gegen seinen Ex-Klub auf keinerlei verletzte Spieler verzicchten. Das sieht bei Hansi Flick ganz anders aus: Noch immer fehlen die langzeitverletzten Lucas Hernandez, Niclas Süle, Javi Martinez und Kingsley Coman, zudem muss Josha Kimmich eine Gelbsperre absitzen.

10.57 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie ist übrigens Tobias Stieler aus Hamburg. Ihm assistieren Matthias Jöllenbeck (Freiburg) und Christian Gittelmann (Gauersheim). Vierte Offizielle ist Bibiana Steinhaus (Langenhagen), Videoschiri ist Tobias Welz (Wiesbaden).

9.22 Uhr: Eine wichtige Frage konnte vorab geklärt werden: Trotz Lizenz-Problemen darf Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann auf der Bank platznehmen. Das war beileibe nicht selbstverständlich. Hier alle Infos >>

Sonntag, 8.08 Uhr: Matchday! Heute steigen Hertha und Bayern in die Rückrunde ein. Durch die Siege von Leipzig, Dortmund und Schalke ist der Druck auf die Flick-Elf nicht gerade kleiner geworden.

19.17 Uhr: Abgesehen vom jüngsten 2:2 ist die Bilanz des BSC gegen den großen FC Bayern eher ernüchternd. In 76 Duellen ging die Hauptstadt lediglich 13 Mal als Sieger vom Feld, der FCB gewann dagegen satte 43 Mal. Im vergangenen Jahrzehnt gab es für Hertha gerade mal einen einzigen Sieg – 2018 beim sensationellen 2:0-Erfolg durch Ibisevic und Duda.

------------------------------------

-------------------------------------

17.44 Uhr: Im Hinspiel gab es gleich zum Auftakt den ersten Dämpfer für Niko Kovacs Bayern. In Windeseile drehten die Berliner in der Allianz Arena einen 0:1-Rückstand in eine Führung, waren sogar nah an einem Sieg, bevor Robert Lewandowski mit seinem zweiten Tor des Tages ausglich. Gelingt der Hertha nun ein erneuter Geniestreich gegen den Rekordmeister?

Samstag, 16.11 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen in unserem Live-Ticker zu Hertha BSC gegen den FC Bayern München. Hier verpasst du kein Highlight der Partie und wirst bis zum Anstoß mit allen relevanten Infos zum Duell versorgt. Viel Spaß!