Es ist der Kracher des 14. Bundesliga-Spieltags: Der Tabellenführer aus Mönchengladbach ampfängt am Samstagnachmittag den Rekordmeister aus München.

Gladbach – Bayern München im Live-Ticker: Bleiben die Fohlen an der Tabellenspitze?

Es ist das Highlight des 14. Bundesliga-Spieltags: Das Aufeinandertreffen von Gladbach und Bayern München!

Die Ausgangslage vor dem Spiel Gladbach - Bayern ist für jüngere Fußballfans ungewohnt: Borussia Mönchengladbach steht mit 28 Punkten an der Tabellenspitze, ganze vier Punkte vor dem Münchner Rekordmeister.

Gladbach – Bayern München im Live-Ticker

Kann Borussia Mönchengladbach die Tabellenführung ausbauen?

Wir versorgen dich mit allen Infos zum Spiel Gladbach – Bayern im Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

----------

Mögliche Aufstellungen:

Gladbach: Sommer – Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt – Zakaria – Benes, Stindl – Herrmann, Thuram – Embolo

Bayern München: Neuer – Pavard, Martinez, Alaba, Davies – Kimmich – Goretzka, Müller – Gnabry, Coman – Lewandowski

----------

Spieldaten:

Anstoß: Samstag, 07.12.2019, 15.30 Uhr

Ort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Schiedsrichter: Marco Fritz

----------

Gladbach – Bayern München: Die vergangenen 5 Duelle

02.03.2019, Bundesliga

Gladbach – Bayern München 1:5

Gladbach – Bayern München 1:5 13.01.2019, Telekom Cup

Bayern München – Gladbach 4:2 (i. E.)

Bayern München – Gladbach 4:2 (i. E.) 06.10.2018, Bundesliga

Bayern München – Gladbach 0:3

Bayern München – Gladbach 0:3 14.04.2018, Bundesliga

Bayern München – Gladbach 5:1

Bayern München – Gladbach 5:1 25.11.2017, Bundesliga

Gladbach – Bayern München 2:1

----------

13.15 Uhr: Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat den Fans versprochen, dass der FC Bayern München seine Mannschaft nicht mehr nur mit namhaften Zugängen verstärken wird. Allein in dieser Saison wurden mit Weltmeister Lucas Hernandez oder dem ehemaligen Liverpool- und Barca-Profi Philippe Coutinho zwei Hochkaräter an die Säbener Straße gebracht. Hier kannst du nachlesen, wie der Verein in Zukunft wieder mehr auf die eigene Jugendarbeit zurückgreifen möchte.

12.32 Uhr: FCB-Interimscoach Hansi Flick musste am vergangenen Wochenende seine erste Niederlage im fünften Spiel als Bayern-Trainer hinnehmen. Nach vier souveränen Siegen in Folge mit insgesamt 18:0 Toren unterlag der FC Bayern der Werkself aus Leverkusen im eigenen Stadion mit 1:2. Der Rekordmeister will diesen Ausrutscher natürlich schnell vergessen machen – und wie ginge das besser als mit einem Auswärtssieg beim Tabellenführer?

11.16 Uhr: Die Statistiken versprechen eine knappe Partie auf Augenhöhe: Der FC Bayern München gewann drei seiner letzten fünf Ligaspiele, erzielte in diesem Zeitraum 12 Tore und kassierte sieben. Die Borussia aus Mönchengladbach gewann vier ihrer letzten fünf Partien in der Bundesliga mit 13 Toren und acht Gegentreffern.

10.23 Uhr: Gladbach-Coach Marco Rose gibt sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel optimistisch: „Es ist immer besonders, gegen die beste Mannschaft der Bundesliga zu spielen. Der FC Bayern strahlt eine große Selbstverständlichkeit aus. Wir gehen das Duell mit Respekt an, wissen aber, dass wir die Chance haben, es zu gewinnen.“

9.53 Uhr: Borussia Mönchengladbach ist das Team der Stunde: Die Jungs von Marco Rose sind nach 13 Spieltagen Tabellenführer der Bundesliga, vier Punkte vor dem Rekordmeister aus München. Doch die Tabelle ist nach wie vor eng: Mit einem Sieg können die Fohlen zwar den Abstand auf die Münchner vergrößern, bei einem Punktverlust gegen die Bayern kann aber auch RB Leipzig im Parallelspiel gegen Hoffenheim die Tabellenführung übernehmen.

Freitag, 6. Dezember, 8.44 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Bundesliga-Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund ums Spiel.