Gladbach - Bayern: DIESE Szene spaltet die Fans – „Was ein Witz“

Mönchengladbach. Zum Auftakt des 15. Spieltags kommt es in der Bundesliga zum Duell Gladbach - Bayern.

Kann Gladbach die Bayern im Freitagabend-Kracher ärgern? Oder baut der Tabellenführer im Bundesliga-Klassiker seine Tabellenführung aus?

Gladbach - Bayern im Live-Ticker: Fans fiebern Comeback entgegen

Beim Spiel Gladbach - Bayern könnte Kingsley Coman nach seiner Muskelverletzung sein Comeback feiern.

Auf Seiten der Borussia steht Ramy Bensebaini bei Gladbach - Bayern vor seinem Startelf-Debüt nach wochenlanger Zwangspause. Der algerische Linksverteidiger fiel zuletzt wochenlang mit einer Covid-19-Erkrankung aus, wurde aber zuletzt beim Sieg in Bielefeld eingewechselt. Ein gutes Zeichen für die Borussia? Schließlich war es Bensebaini, der vor rund einem Jahr mit zwei Treffern maßgeblichen Anteil an einem von drei Bayern-Niederlagen unter Hansi Flick hatte.

Gladbach - Bayern 1:2 (-:-)

Tore: 0:1 Lewandowski (20.), 0:2 Goretzka (26.), 1:2 Hofmann (36.)

Aufstellungen:

Gladbach: Sommer – Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini – Kramer, Zakaria, Neuhaus – Hofmann, Stindl, Embolo

Bayern München: Neuer – Pavard, Süle, Alaba, Davies – Müller, Kimmich, Goretzka – Sané, Lewandowski, Costa

36. Minute: Tor für Gladbach!

Borussia Mönchengladbach schlägt zurück! Nach Ballgewinn geht es ganz schnell nach vorne. Stindl spielt einen Zauberpass in den Lauf von Jonas Hofmann, der vor Neuer eiskalt bleibt und einschiebt.

28. Minute: Und nun gibts die Handdiskussionen auf der anderen Seite. Jonas Hofmann schießt Benjamin Pavard aus kurzer Distanz an den Arm, Harm Osmers winkt aber ab.

26. Minute: Tor für Bayern!

Jetzt klingelts erneut im Tor der Gastgeber. Leon Goretzka hat zu viel Platz und hämmert den Ball aus 23 Metern mit der Seite ins Tor.

23. Minute: Bei den Fans löst die Elfmeter-Entscheidung wieder mal heiße Diskussionen aus. Hier ein paar Kommentare und Meinungen:

"Ball ändert 0,0% seine Flugrichtung und der FC Hollywood kriegt schon wieder nen Elfmeter geschenkt. Langsam wird‘s echt lächerlich"

"Also ich bin ja Bayern-Fan... aber das ist sowas von kein Elfmeter, wenn der Schiedsrichter etwas Fingerspitzengefühl hat"

"3 Finger klappen nach hinten. Hand bleibt Hand"

"Der Ball ändert überhaupt nicht seine Richtung und es ist nicht zu sehen, dass er ihn klar trifft, das war keine klare Fehlentscheidung"

"Was ein Witz! Ball verändert nicht mal die Flugbahn. Überzogen"

"Nicht mehr im Sinne des Fußballs"

20. Minute: Tor für Bayern!

Da ist das 1:0, Lewandowski lässt Sommer überhaupt keine Chance und verwandelt sicher.

18. Minute: Elfmeter für Bayern

Im Strafraum berührt Florian Neuhaus mit den Ball mit den Fingerspitzen. Der Nationalspieler hat seine Hand ganz tief, eine komische Bewegung. Schiedsrichter Harm Osmers wertet das als Elfmeter.

12. Minute: Die Mannschaften tasten sich langsam ran. Gladbach lauert auf Konter und kam einmal über Hofmann und Bensebaini zu einer guten Gelegenheit. Bayern hat aber mehr Spielanteile.

Anpfiff: Los geht's im Borussia Park!

20.25 Uhr: Laut Sport 1-Reporter Patrick Berger handelt es sich beim Fehlen von Plea lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme.

20.12 Uhr: Eine Begründung zum Fehlen von Alassane Plea gibt es übrigens noch nicht. Die Gladbach-Fans wundern sich im Netz.

19.32 Uhr: Bayern-Schreck Bensebaini kehrt erstmals wieder zurück in die Startelf der Fohlen. Für Plea reichte es offenbar noch nicht, der Franzose fehlt etwas überraschend im Kader.

19.31 Uhr: Hier die Aufstellung von Borussia Mönchengladbach:

Gladbach: Sommer – Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini – Kramer, Zakaria, Neuhaus – Hofmann, Stindl, Embolo

19.30 Uhr: Hansi Flick überrascht mit Douglas Costa in der Startelf. Kingsley Coman sitzt vorerst nur auf der Bank. Dort findet sich ebenfalls Jerome Boateng wieder. Gnabry fällt wie erwartet aus.

19.27 Uhr: Die Aufstellung der Bayern ist da:

Bayern München: Neuer – Pavard, Süle, Alaba, Davies – Müller, Kimmich, Goretzka – Sané, Lewandowski, Costa

18.24 Uhr: „Uns täte ein Big Point gegen Bayern tabellarisch einfach gut. Wir müssen nicht darüber reden, dass die Bayern Favorit sind. Wir haben in der Vergangenheit aber schon bewiesen, dass wir die Bayern ärgern können. Das muss natürlich das Ziel sein. So ein Sieg ist auch immer beflügelnd für die nächsten Wochen“, sagte Gladbachs Christopher Kramer im Interview mit DAZN.

15.13 Uhr: Borussia Mönchengladbach ist der große Angstgegner des FC Bayern München. Betrachtet man die letzten 12 Aufeinandertreffen ist die Bilanz ausgeglichen: Jeweils 5 Siege und zwei Remis.

14.42 Uhr: Hansi Flick äußerte vor dem Duell gegen Gladbach großen Respekt vor seinem Gegenüber: „Marco Rose macht mit seinem Trainerteam einen herausragenden Job. Er hat die Mannschaft weitergebracht. Die Erfolge in der Champions League gegen Hochkaräter, das war schon beeindruckend“, sagte der Bayern-Trainer.

12.11 Uhr: Marco Rose hat mit seiner Borussia schon bewiesen, wie die Flick-Bayern zu knacken sind: „Wir brauchen die Überzeugung, dass wir natürlich auch den Bayern an einem guten Tag weh tun können. Dass wir sie dann auch schlagen können. Das haben wir durchaus im Tank“, so der Gladbach-Trainer und weiter: „Wir wollen etwas zählbares mitnehmen. Das wäre gut und wichtig in unserer Situation.“ Die Gladbacher sind zuletzt in der Bundesliga unter Druck geraten. Als Tabellen-Siebter haben die Fohlen mittlerweile vier Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze.

10.02 Uhr: Bei Gladbach ist Jonas Hofmann nach überstandenem Muskelbündelriss bereits wieder zurück. Neben Bensebaini könnte auch Alassane Pléa nach auskurierter Zerrung in die Startelf rücken. Marcus Thuram ist noch gesperrt. Während Kingsley Coman bei den Bayern wieder einsatzbereit ist, muss Serge Gnabry wohl weiter passen. Der deutsche Nationalspieler habe laut Flick auch am Tag vor dem Spiel noch „Schmerzen“.

09.12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München!