Gladbach - Bayern im Live Ticker: Feiert ER sein langersehntes Comeback?

Mönchengladbach. Zum Auftakt des 15. Spieltags kommt es in der Bundesliga zum Duell Gladbach - Bayern.

Kann Gladbach die Bayern im Freitagabend-Kracher ärgern? Oder baut der Tabellenführer im Bundesliga-Klassiker seine Tabellenführung aus?

Gladbach - Bayern im Live-Ticker: Fans fiebern Comeback entgegen

Beim Spiel Gladbach - Bayern könnte Kingsley Coman nach seiner Muskelverletzung sein Comeback feiern.

Auf Seiten der Borussia steht Ramy Bensebaini bei Gladbach - Bayern vor seinem Startelf-Debüt nach wochenlanger Zwangspause. Der algerische Linksverteidiger fiel zuletzt wochenlang mit einer Covid-19-Erkrankung aus, wurde aber zuletzt beim Sieg in Bielefeld eingewechselt. Ein gutes Zeichen für die Borussia? Schließlich war es Bensebaini, der vor rund einem Jahr mit zwei Treffern maßgeblichen Anteil an einem von drei Bayern-Niederlagen unter Hansi Flick hatte.

Gladbach - Bayern -:-

Gladbach: Sommer – Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt – Kramer, Stindl, Neuhaus – Hofmann, Plea, Embolo

Bayern München: Neuer – Pavard, Süle, Alaba, Davies – Müller, Kimmich, Goretzka – Sané, Coman, Lewandowski

Vor dem Spiel: Hansi Flick äußerte vor dem Duell gegen Gladbach großen Respekt vor seinem Gegenüber: „Marco Rose macht mit seinem Trainerteam einen herausragenden Job. Er hat die Mannschaft weitergebracht. Die Erfolge in der Champions League gegen Hochkaräter, das war schon beeindruckend“, sagte der Bayern-Trainer.

Vor dem Spiel: Marco Rose hat mit seiner Borussia schon bewiesen, wie die Flick-Bayern zu knacken sind: „Wir brauchen die Überzeugung, dass wir natürlich auch den Bayern an einem guten Tag weh tun können. Dass wir sie dann auch schlagen können. Das haben wir durchaus im Tank“, so der Gladbach-Trainer und weiter: „Wir wollen etwas zählbares mitnehmen. Das wäre gut und wichtig in unserer Situation.“ Die Gladbacher sind zuletzt in der Bundesliga unter Druck geraten. Als Tabellen-Siebter haben die Fohlen mittlerweile vier Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze.

Vor dem Spiel: Bei Gladbach ist Jonas Hofmann nach überstandenem Muskelbündelriss bereits wieder zurück. Neben Bensebaini könnte auch Alassane Pléa nach auskurierter Zerrung in die Startelf rücken. Marcus Thuram ist noch rot-gesperrt. Während Kingsley Coman bei den Bayern wieder einsatzbereit ist, muss Serge Gnabry wohl weiter passen. Der deutsche Nationalspieler habe laut Flick auch am Tag vor dem Spiel noch „Schmerzen“.