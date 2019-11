Franz Beckenbauer mit erstaunlichen Worten an Uli Hoeneß: „Heute kann ich es ja zugeben"

Franz Beckenbauer (74) gibt in seinem Abschiedsbrief an Uli Hoeneß ein erstaunliches Geständnis ab.

München. Uli Hoeneß macht Schluss. Bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München am 15. November beendet er sein jahrelanges Engagement das Manager und Präsident des Vereins. Nun richtet sich sein langjähriger Weggefährte Franz Beckenbauer in einem persönlichen Abschiedsbrief auf der Klub-Website an Hoeneß. Neben mehreren Danksagungen gibt der 74-jährige allerdings auch etwas Erstaunliches zu!

FC Bayern: Beckenbauers Geständnis: „Ich bin schuld“

Es war das EM-Finale 1976. Deutschland spielte gegen die Tschechoslowakei. Nach 90 Minuten stand es 2:2. Die Entscheidung musste, nach dem damaligen neuen Regelwerk, im Elfmeterschießen fallen. Beim Stande von 3:4 trat Uli Hoeneß an den Punkt – und schoss den Ball übers Tor in den Belgrader Nachthimmel. Weil Antonín Panenka anschließend für die Tschechoslowakei traf, verlor die deutsche Mannschaft das Finale.

In seinem Abschiedsbrief an Hoeneß gesteht Beckenbauer aber nun erstaunlicherweise, dass er den verschossenen Elfmeter auf seine Kappe nehme. „Heute kann ich es ja zugeben: An dem Fehlschuss bin ich schuld“, gibt der 74-jährige zu. Erst kurz zuvor hätte die Mannschaft von der Regeländerung erfahren, derzufolge es bei einem Unentschieden nach 90 Minuten zu einem Elfmeterschießen kommen würde. Deshalb habe man auch nichts dementsprechendes einstudiert. „Keiner rechnete damit, dass es so weit kommt, und unser Bundestrainer Helmut Schön hatte gemeint, im Zweifel soll ich als Kapitän die Schützen einteilen“, erzählt Beckenbauer.

------------------------------------

• Mehr Themen:

FC Bayern München: Leon Goretzka schockt mit diesem Bild – „Werde dir den Kopf abschneiden“

FC Bayern: Riesen-Eklat im „Doppelpass“! Uli Hoeneß platzt unangemeldet in die Sendung – und schäumt vor Wut

Sky-Probleme bei Bayern gegen BVB! Fans rasten aus – das sagt der Sender

-------------------------------------

Doch die Schützen zu finden, sei schwer gewesen. „Uli wollte auch nicht schießen, ich sah es in seinen Augen“, erinnert sich Beckenbauer. „Aber ich habe Dich überredet, und Du hast all deinen Mumm zusammengenommen. Dafür gebührt Dir größter Respekt, und ich finde, Deine Bereitschaft wiegt mehr als die Tatsache, dass sie in Belgrad den Ball heute noch suchen“. Dieses Elfmeterschießen, so Beckenbauer, hätten wir inzwischen alle vergessen.