FC Chelsea – FC Bayern München: Champions League im Live-Ticker – Überwinden die Bayern ihr Finaltrauma?

London. Am Dienstagabend steigt in der Champions League das Achtelfinale FC Chelsea – FC Bayern München.

Die Partie Chelsea gegen Bayern ist die Neuauflage des Champions-League-Finals von 2012.

FC Chelsea – FC Bayern München im Live-Ticker

Gelingt den Bayern die Revanche für die schmerzhafte Niederlage im eigenen Stadion? Oder kann Chelsea die Münchner erneut ärgern?

Alles rund um das Champions-League-Achtelfinale Chelsea gegen Bayern erfährst du hier in unserem Live-Ticker!

--------

Chelsea – Bayern -:- (-:-)

Tore: -

--------

Mögliche Aufstellungen:

Chelsea: Willy Caballero - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - James, Jorginho, Kovacic, Marcos Alonso - Barkley, Mount – Giroud

Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich - T. Müller, Thiago - Coman, Gnabry – Lewandowski

--------

Spieldaten:

Anstoß: 25. Februar, 21 Uhr

Ort: Stamford Bridge, London

Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

--------

Formcheck (letzte 5 Spiele):

Chelsea: 2 Siege, 2 Remis, 1 Niederlage

Bayern: 4 Siege, 1 Remis

--------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

--------

17.25 Uhr: Die Generalprobe ist dem FC Chelsea gelungen. Gegen Tottenham feierten die Blues einen wichtigen 2:1-Sieg.

16.48 Uhr: Drei „Ones to watch“ beim FC Chelsea:

Tammy Abraham – der 22-jährige Angreifer ist bei den Blues für die Tore zuständig. 13 Tore in 25 Spielen sind für den 1,91 Meter-Riesen eine ordentliche Bilanz.

– der 22-jährige Angreifer ist bei den Blues für die Tore zuständig. 13 Tore in 25 Spielen sind für den 1,91 Meter-Riesen eine ordentliche Bilanz. Antonio Rüdiger – Der deutsche Nationalspieler ist nach überstandener Verletzung seit Mitte Dezember wieder gesetzt. Unter Lampard hat der 26-Jährige zum Abwehrchef entwickelt.

– Der deutsche Nationalspieler ist nach überstandener Verletzung seit Mitte Dezember wieder gesetzt. Unter Lampard hat der 26-Jährige zum Abwehrchef entwickelt. Mason Mount – Der 21-Jährige zählt zu den „jungen Wilden“. Im Sommer kam er aus der U23 zu den Profis und verpasste in seinem ersten Jahr noch keine Partie. Im offensiven Mittelfeld oder über die Flügel sorgt er für Unruhe.

15.22 Uhr: Lampard hat es ohne Transfers geschafft, einen konkurrenzfähigen Kader aufzubauen. In der Liga kämpft Chelsea um die Champions-League-Qualifikation. Aktuell belegen die Londoner den vierten Rang.

15.12 Uhr: Mittlerweile sind die Bayern dem FC Chelsea ein wenig enteilt. Die Blues befinden sich unter Trainer Frank Lampard im Neuaufbau. Aufgrund der Transfersperre, die im Januar aufgehoben wurde, besteht der Kader weitestgehend aus Talent aus der eigenen Jugend. Zuletzt war für Chelsea drei Mal im Achtelfinale Schluss.

14.17 Uhr: Nur ein Jahr später konnten die Bayern ihre Wunden aber selber flicken. Dieses Mal setzten sich die Münchner im Londoner Wembley-Stadion im deutschen Finale gegen Borussia Dortmund durch.

14.14 Uhr: An die letzte Begegnung mit dem FC Chelsea werden sich die Fans des FC Bayern München wohl nicht mehr gerne zurückerinnern. Zuletzt traf man nämlich 2012 aufeinander. Die Bayern verloren das legendäre „Finale dahoam“ im Elfmeterschießen. Der FCB war damals durch Thomas Müller (83.) in Führung gegangen, kassierte in der 88. Minute durch Didier Drogba aber noch den Ausgleich. Im Elfmeterschießen versagten Ivica Olic und Schweinsteiger die Nerven… Der Rest ist Geschichte.

Montag, 24. Februar, 14.11 Uhr: Herzlich willkommen zum Live-Ticker für das Gastspiel des FC Bayern München bei Chelsea London. Wir versorgen dich vorab mit allen wichtigen Informationen rund die Partie.