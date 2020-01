FC Bayern München: Zukunft offen – bleibt DIESER Star bei den Bayern?

München. Während sich die Bosse beim FC Bayern München um dringend benötigte Zugänge im Winter kümmern, muss sich ein Star eigentlich Gedanken über seine Zukunft machen. Laut aktuellem Stand muss er den Rekordmeister im Sommer verlassen.

Doch der Offensivmann sieht seine Situation gelassen. Bleibt dieser Star nun doch beim FC Bayern München?

FC Bayern München: Star lässt Zukunft offen – bleibt er?

Ivan Perisic spielt nur auf Leihbasis bei den Bayern. Bis vor Kurzem sah auch alles so aus, als würde es dabei bleiben und der Kroate im Sommer zu Inter Mailand zurückkehren. Doch beim Rückrundenauftakt gegen Hertha BSC Berlin zeigte Perisic eine starke Leistung.

Gegen Hertha traf er per Kopf: Ivan Perisic. Foto: imago images/photoarena/Eisenhuth

Mit seiner Eigenwerbung stellt er die Bayern-Bosse vor eine schwierige Entscheidung: Für acht Millionen könnten die Münchener im Sommer zuschlagen und sich seine Dienste dauerhaft sichern. Aber: Der Angreifer ist schon 30 Jahre alt. Eigentlich wollen die Bayern den Umbruch zur neuen Generation schaffen.

Perisic selbst lässt seine Zukunft derweil offen: „Ich gehe einfach Schritt für Schritt, von Tag zu Tag. Dann schauen wir mal“, so der Angreifer gegenüber der Abendzeitung München. Dabei stellt er heraus: „Bis jetzt ist alles positiv in München, privat und sportlich.“ Auch über sein Alter denkt er positiv: „30 ist nicht alt! Ich fühle mich gut. Mein Plan ist es, noch sieben, acht Jahre zu spielen.“

Bei Bayern dürfte es Perisic aber auch in Zukunft nicht leichter haben. Profitiert er jetzt noch davon, dass nicht die gesamte Offensiv-Power der Münchener fit ist, dürften Startelf-Einsätze in der weiteren Saison – wenn Gnabry, Coutinho & Co einsatzbereit sind – unwahrscheinlicher werden. Es sei denn, seine Leistungen bleiben auf dem Niveau des Hertha-Spiels. Ihm bleibt wohl nichts anderes übrig, als weiter abzuliefern und dann abzuwarten.