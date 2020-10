FC Bayern München: Triple-Sieger holt IHN Back-Up für Lewandowski – Talent muss dafür wohl gehen

am 04.10.2020 um 14:58

Bayern München rüstet seinen Kader für die kommenden Monate. Nach wochenlangem Reden von Hansi Flick, die Mannschaft müsse verbreitert werden, schlägt der Triple-Sieger nun gleich zwei Mal innerhalb kurzer Zeit zu.

Bereits am Samstag vermeldeten mehrere Medien den Wechsel des Spaniers Marc Roca. Doch damit nicht genug. Jetzt holt Bayern München auch noch einen Back-Up für Robert Lewandowski. Ein Talent schaut nun in die Röhre.

FC Bayern München: Choupo-Moting im Anflug

Auf der Suche nach Verstärkung ist der deutsche Rekordmeister allem Anschein nach bei einem ehemaligen Spieler von Final-Gegner Paris St. Germain fündig geworden. Wie der „Kicker“ berichtet, sichern sich die Münchener die Dienste von Eric Maxim Choupo-Moting.

Läuft Eric Maxim Choupo-Moting bald in rot auf? Foto: imago images / Sven Simon

Der 31-Jährige hatte seit 2018 bei den Franzosen gespielt, ehe sein Vertrag nach dem Champions-League-Finale gegen die Bayern ausgelaufen war. In München soll er nun als Back-Up zu Robert Lewandowski fungieren.

Die Aufgabe als Ersatzstürmer war ihm bereits in Paris zuteil geworden. Choupo-Moting ist in der Liga kein Unbekannter. Für den kamerunischen Nationalspieler ist es bereits die fünfte Station in Deutschland. Zuvor spielte er schon für den Hamburger SV, Mainz 05, Nürnberg und Schalke 04.

Verlierer dieses Deals könnte Bayern-Talent Joshua Zirkzee sein. Der 19-Jährige konnte die Verantwortlichen bisher wohl nicht nachhaltig von sich überzeugen. Damit er weitere Spielpraxis sammeln kann, wollen die Münchener ihn vor Transferschluss noch ausleihen.

Auch Roca angeblich fix

Die offizielle Bestätigung des FC Bayern München steht zwar noch aus. Jedoch scheint auch der Wechsel von Marc Roca bereits unter Dach und Fach zu sein. Der Spanier kommt von Espanyol Barcelona und soll Thiago im Mittelfeld beerben.

Roca war am Samstag auf dem Gelände des Rekordmeisters gesichtet worden. Medien berichteten übereinstimmend, dass von Barcelona bereits freigestellt worden war. Weitere Gerücht um mögliche Bayern-Zugänge findest du hier >>> (mh)