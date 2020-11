FC Bayern München: Verletzungsschock bei Bayern-Star – Kimmich fehlt wohl wochenlang

Verletzungsschock bei Joshua Kimmich!

Der Mittelfeldmann des FC Bayern München hat sich beim Spitzenspiel mit Borussia Dortmund womöglich schwerer verletzt.

FC Bayern München: Joshua Kimmich humpelt vom Platz

Was war passiert? Borussia Dortmund konterte in Person von Erling Haaland nach 34 Minuten. Der Norweger will schnell umschalten. Kimmich erkennt die Gefahr und handelt sofort: der Mittelfeldmann grätscht gegen Haaland, bringt den BVB-Stürmer damit ins Straucheln. Der Angriff des BVB bringt deshalb nichts ein.

Doch der Leistungsträger des FC Bayern München hat sich mit der Aktion nicht nur eine Gelbe Karte von Schiedsrichter Manuel Gräfe eingehandelt, sondern blieb auch verletzt auf dem Boden liegen. Bei der Grätsche überstreckte er sein linkes Bein unglücklich.

In dieser Szene passiert es. Foto: imago images

--------------------------------

--------------------------------

Mit schmerzverzerrtem Gesicht und Tränen in den Augen humpelte Kimmich von Teamarzt Dr. Jochen Hahne und Physio Helmut Ehrhard gestützt vom Feld. Der Nationalspieler konnte nicht mehr weitermachen. Corentin Tolisso kam für ihn ins Spiel.

Schwere der Verletzung zunächst unklar

Wie schlimm die Verletzung ist, war zunächst unklar. Doch die TV-Bilder ließen bereits nichts Gutes erahnen. Dr. Andre Ellermann erklärte nach dem Spiel bei Sky: „Der Teamarzt macht eine Funktionsprüfung, prüft Beugung und Streckung. Auch eine Innenbandprüfung. Man merkt, dass was Relevantes passiert ist. Der Teamarzt gibt sofort das Zeichen, hier geht es für den Spieler nicht weiter.“

FC Bayern-Star Joshua Kimmich humpelt vom Feld. Foto: imago images

Doch Dr. Ellermann spricht von einer „offensichtlich relevanten Verletzung“. Auch Kimmich selbst soll in der Halbzeit einem Mitspieler gesagt haben: „Ich habe mir das Knie überstreckt. Das sieht überhaupt nicht gut aus.“

Laut „Bild“ könnte es sich bei der Verletzung um einen Außenbandriss handeln. „tz“-Reporter Manuel Bonke schrieb auf Twitter, dass die „Verletzung wohl nicht ganz so schlimm“ sei. Dennoch sei mit einer „längeren Ausfallzeit wegen der Knieverletzung zu rechnen“.

Möchte da keine falschen Hoffnungen machen: Es ist trotzdem mit einer längeren Ausfallzeiten wegen der Knieverletzung zu rechnen. Aber wie gesagt: Genaues kann man erst nach dem MRT sagen. https://t.co/T22UijOVUd — Manuel Bonke (@mano_bonke) November 7, 2020

Verdacht auf Meniskusriss bei Kimmich

Das Fachmagazin „kicker“ berichtet derweil von einem „Verdacht auf einen Meniskusriss“. Kimmich solle demnach nun operiert werden und werde dem Rekordmeister „zumindest mehrere Wochen fehlen“. Von Vereinsseiten gibt es dazu bislang keine Bestätigung.

Goretzka: „Er hat stabile Bänder und ein gutes Heilfleisch“

Klarheit sollte eine MRT-Untersuchung am Sonntag in München geben. „Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist. Er ist ein Leistungsträger, ein Führungsspieler“, sagte Bayern-Kapitän Manuel Neuer nach der Partie.

Und Leon Goretzka bleibt optimistisch: „Er hat stabile Bänder und ein gutes Heilfleisch.“ Genesungswünsche gab es auch von Gegner Mats Hummels: „Er ist ein super Fußballer, ein super Typ!“

Alaba egalisiert die Reus-Führung, Lewandowski dreht die Partie

Ohne das Herzstück der Bayern tat sich der Rekordmeister zunächst schwer. Marco Reus brachte den BVB in der 45. Minute in Führung. Doch David Alaba mit einem Freistoß egalisierte das Ergebnis noch vor der Pause. Und Robert Lewandowski brachte nach der Pause die Bayern in Führung.

