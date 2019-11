FC Bayern München: Uli Hoeneß packt aus – DAS hat ihn richtig schockiert

München. 49 Jahre FC Bayern München – niemand hat den Rekordmeister so geprägt wie Uli Hoeneß. Am 15. November ist Schluss.

Uli Hoeneß tritt als Präsident des FC Bayern München zurück. Natürlich nicht, ohne vorher ein Fazit zu ziehen.

FC Bayern München: Uli Hoeneß spricht über die Tiefpunkte seiner FCB-Karriere

„Ich habe keinen Tag bereut“, stellt der Ex-Profi mit Bayern-Magazin „51“ klar, spricht aber auch über Tiefpunkte wie seine Haftstrafe.

Am tiefsten sitzt offenbar noch immer die Jahreshauptversammlung 2018. FCB-Mitglied Johannes Bachmayr hatte eine hochgradig Hoeneß-kritische Rede gehalten und dafür sogar Applaus und Zuspruch der Anwesenden erhalten.

Nach 49 Jahren FC Bayern München zieht sich Uli Hoeneß am 15. November zurück. Foto: imago images/Michael Weber

„Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich geärgert, dass jemand, der mich gar nicht kennt, über zehn Minuten lang in der Vielzahl unsachliche Vorwürfe gegen mich äußern konnte, ohne dass auch nur ein einziges der anwesenden Mitglieder darauf reagiert“, resümiert der scheidende Bayern-Präsident. „Auf dem Heimweg war ich in dieser Nacht sehr betroffen – und das hielt an. Ob du an gewissen Dingen schuldig bist oder nicht, ob du für bestimmte Punkte verantwortlich bist oder nicht - das spielt irgendwann offenbar keine Rolle mehr.“

------------------------------------

• Mehr Themen:

Borussia Dortmund: Knallhart! André Schürrle spricht offen über seine BVB-Zukunft

Michael Schumacher: Sohn Mick rührt mit trauriger Nachricht – „Was mein Papa ...“

• Top-News des Tages:

Achtung, Rückruf! Brauerei warnt vor Bier, Cola und Co. – Lauge in Getränken

Urlaub: Frau schwimmt ahnungslos im Meer – dann beginnt ihr Albtraum

-------------------------------------

Anschließend hatte Hoeneß eine Kampagne gegen sich gewittert, äußerte den Verdacht, Bachmayr sei Teil einer Verschwörung – was der junge BWL-Student vehement von sich wies.

Ein Gespräch zwischen beiden hat es nie gegeben.