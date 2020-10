FC Bayern München holt Costa zurück – DIESER Spruch fällt den Bossen jetzt auf die Füße

am 05.10.2020 um 21:29

Beim FC Bayern München war am Deadline-Day einiges los. Der Rekordmeister hat auf dem Transfermarkt ordentlich zugeschlagen und seinen Kader nochmals verbreitert.

Unter den Neuzugängen des FC Bayern München befindet sich auch ein alter Bekannter: Douglas Costa. Nachdem Transfer dauerte es nicht lange, bis die Bosse der Münchener mit einer alten Aussage konfrontiert wurden.

FC Bayern München: Hoeneß hatte Costa scharf kritisiert

Marc Roca, Eric Maxim Choupo-Moting, Bouna Sarr und Douglas Costa – sie alle haben eines gemeinsam. Alle vier tragen ab sofort das Trikot des FC Bayern München. Kurz bevor das Transferfenster schloss, schlugen die Münchener ordentlich zu und sorgten für die von Trainer Hansi Flick geforderte Verstärkung.

Besonders die Nachricht, der Triple-Sieger wolle Costa zurückholen, überraschte zunächst – stellte sich am Ende aber doch als die Wahrheit heraus. Costa hatte bereits von 2015 bis 2017 in Deutschland gespielt, ehe es ihn erst per Leihe, dann für 40 Millionen Euro, zu Juventus Turin zog.

Hoeneß war damals mit seiner Spitze gegen Costa aufgefallen. Foto: imago images/Poolfoto

Nun ist er zurück in München. Die Bayern leihen ihn für ein Jahr aus. Eine Leihgebür wird nicht fällig, dafür übernimmt der deutsche Meister das volle Gehalt des Brasilianers, welches bei knapp zehn Millionen Euro liegen soll.

Eine Summe, die ihm selbst im mit Stars gespickten Bayern-Kader zu den Besser-Verdienern zählen lässt. Doch genau aus diesem Grund dauerte es nicht lange, bis es für die Verantwortlichen um Hasan Salihamidzic viel Häme gab.

Denn: Bei Costas Abgang 2017 hatte sich Uli Hoeneß noch ziemlich deutlich über den heute 30-Jährigen geäußert. „Costa hat nicht funktioniert, weil er ein ziemlicher Söldner war, der uns charakterlich nicht gefallen hat“, erklärte der damalige Präsident gegenüber der „Frankenpost“.

Alles vergeben und vergessen?

Nun scheint jedoch alles vergeben und vergessen zu sein, sonst wäre Costa wohl kaum zurückgekehrt. Mit Leroy Sané, Kingsley Coman und Serge Gnabry soll er nun auf den Außenbahnen wirbeln.

Mit Sarr wurde ein weiterer Rechtsverteidiger geholt, Roca soll im Mittelfeld Thiago beerben und Choupo-Moting wird sich als Ersatzmann hinter Robert Lewandowski einreihen. Der FC Bayern München scheint gewappnet, um erneut auf Titeljagd zu gehen. (mh)