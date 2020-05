FC Bayern München: Platzt DIESER Transfer? Berater-Statement beunruhigt

Der Sommer-Wunschliste des FC Bayern München ist lang. Neben Leroy Sané steht auch Dayot Upamecano von RB Leipzig auf dem Zettel.

Allerdings droht der Transfer des Franzosen zum FC Bayern München zu platzen. Sein Berater hat klare Andeutungen gemacht.

FC Bayern München: Upamecano-Transfer vom Tisch?

Immer wieder wurde der FC Bayern München mit Dayot Upamecano in Verbindung gebracht. Der 21-Jährige zählt bei RB Leipzig in der Innenverteidigung zu den Leistungsträgern und überzeugt mit seiner beeindruckenden Statur.

Ein Wechsel in diesem Sommer rückt aber in weite Ferne. Upamecanos Berater verriet im Doppelpass durch die Blume, dass sein Schützling in diesem Sommer wohl nicht wechseln wird.

„Glaube nicht an einen großen Transfer“

Volker Struth, Geschäftsführer von Sportstotal, wurde von Moderator Thomas Helmer gefragt, ob Upamecano zu den Bayern wechselt. Seine Antwort: „Ich habe doch eben gesagt: Ich glaube in diesem Sommer nicht an einen großen Transfer. Und Upamecano ist für mich ein großer Transfer.“

Bedeutet im Klartext: Ein Wechsel in dieser Größenordnung scheint in diesem Sommer nicht realistisch. Wegen der Corona-Krise haben die Vereine große Umsatzeinbußen hinnehmen müssen.

Struth glaubt, dass sich gerade der Transfermarkt in der nächsten Zeit erst einmal verändert. „Sollten die Geisterspiele stattfinden, wird es in den nächsten 3-4 Transferperioden einen beruhigten Markt geben. Da wird nicht viel passieren“, so Struth. (fs)