FC Bayern München: Transfer-Schreck! Dieses Statement dürfte dem FCB gar nicht gefallen

Er gilt als eines der Top-Transferziele des FC Bayern München. Doch Sergino Dest hat auch das Interesse anderer Top-Klubs geweckt.

Jetzt sendet der 19-Jährige ein deutliches Signal an die Bewerber – und das dürfte die Bayern nicht freuen.

FC Bayern München: Dest sendet deutliches Signal

Auf Instagram zeigt sich der Profi von Ajax Amsterdam mit verschiedenen Fan-Artikeln des FC Barcelona. Eine unterschwellige Botschaft an die Bayern? Auch der spanische Top-Klub bemüht sich schließlich um das US-amerikanische Talent.

Sergino Dest präsentiert sich auf Instagram im Barcelona-Dress. Foto: Screenshot/Instagram: @sgd_2)

Wie es aussieht, liebäugelt Dest also tatsächlich eher mit den Katalanen. Zudem hatte er in der Vergangenheit bereits betont, dass es sein Traum sei, eines Tages für Barcelona aufzulaufen. Eine klare Absage an den deutschen Rekordmeister hat er dennoch nie erteilt und sich sogar ein Spiel der Bayern in der Allianz Arena soll er sich angeguckt haben.

Laut „Sky“ haben die Bayern ihr Bemühen in den letzten Tagen sogar noch einmal intensiviert und auch ein Angebot bei Ajax hinterlegt. Dests Entscheidung soll jedoch schon zum Zeitpunkt der Gespräche mit den Bayern grundsätzlich gestanden haben, wie die katalanische Zeitung „Sport“ jetzt berichtet: Barca soll sein neuer Klub werden.

----------

Top-News aus dem Sport:

Schalke: Riesige Fan-Wut nach Peinlich-Pleite gegen Augsburg – „Desaströs!“

Erling Haaland als Ronaldo-Erbe? Das sind die Pläne von Juventus

----------

Weil die Zeichen so eindeutig sind, schauen sich die Bayern mittlerweile nach einer Alternative um. Dabei haben sie laut „Le10Sport“ sogar schon ein Angebot für ihren neuen Wunschspieler unterbreitet.

Offenbar ist der FCB bereit, für den Brasilianer Dodo von Schachtar Donezk etwa 20 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Der 21-Jährige stand schon im vergangenen Winter auf dem Wunschzettel von Trainer Hansi Flick (DER WESTEN berichtete>>).