FC Bayern München: Transfer-Knall! Hat Bayern jetzt auch noch IHN verpflichtet?

Der FC Bayern München hat am Deadline Day richtig zugeschlagen. Gleich vier Neuzugänge haben die Bayern kurz vor Transferschluss noch präsentiert.

Einen Tag später kommt nun raus, dass der FC Bayern München wohl noch einen weiteren Spieler verpflichtet hat.

FC Bayern München: Kommt Portugal-Talent nach München?

Douglas Costa (Leihe), Eric-Maxim Choupo-Mouting (ablösefrei), Marc Roca (9 Millionen Euro) und Bouna Sarr (10 Millionen Euro) hat der FC Bayern München kurz vor Toresschluss noch verpflichtet. Damit lieferte Sportdirektor Hasan Salihamidzic die Neuzugänge, die Trainer Hansi Flick immer forderte. Die Lücken im Kader konnten geschlossen werden.

Nur wenige Stunden nach dem Deadline Day wird nun berichtet, dass der FC Bayern München noch einen weiteren Spieler geholt hat. Laut dem „Record“ aus Portugal soll die Münchner ein junges Talent ausgeliehen haben. Dabei handele es sich um Tiago Dantas von Benfica Lissabon.

Sky bestätigte am Dienstagmorgen die Informationen. Tiago Dantas kommt demnach per Leihe mit Kaufoption an die Säbener Straße und soll zunächst für die zweite Mannschaft des FC Bayern München eingeplant sein.

Neuzugang des FC Bayern: Dantas brillierte in der Youth League

Tiago Dantas gilt mit seinen 19 Jahren als eines der größten Talente des portugiesischen Fußballs. Dantas ist im zentralen Mittelfeld zuhause. In der vergangenen Saison brillierte er in der UEFA Youth League. Mit Benfica Lissabon kam er bis ins Finale und erzielte in acht Spielen vier Treffer und bereitete zwei Tore vor.

Eine offizielle Bestätigung des FC Bayern München steht bislang noch aus. Der Transfer ist noch nicht öffentlich gemacht worden. Allerdings konnte der Rekordmeister damit wohl zahlreiche Konkurrenz ausstechen, unter anderem Borussia Dortmund. (fs)