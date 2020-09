FC Bayern München: Bosse fühlen sich verraten –Transfer plötzlich wohl doch geplatzt

am 29.09.2020 um 10:57

Trotz des Triples fordert Hansi Flick neue Spieler für den FC Bayern München. Bei der Niederlage gegen Hoffenheim zeigte sich, dass ein breiterer Kader durchaus hilfreich in der kommenden Saison sein kann.

Lange galt Sergino Dest als absoluter Wunschspieler des FC Bayern München. Doch Dest steht nun kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona. Ein Transfer, der bei den Münchnern für Unmut sorgt.

FC Bayern München war sich mit Dest schon einig

Seit Monaten hält sich das Gerücht, dass Flick Dest gerne nach München lotsen wollte. Der 19-Jährige hätte dem Rekordmeister eine gewisse Variabilität auf den Positionen der Außenverteidigung gegeben.

Niederländische Medien hatten berichtet, dass sich die Bayern mit Dests Verein Ajax Amsterdam eigentlich schon auf einen Wechsel geeinigt hatten. Eine Ablöse von 20 Millionen Euro stand für den talentierten Amerikaner im Raum.

Im Ajax-Trikot wird Dest wohl nicht mehr auflaufen. Foto: imago images / Pro Shots

Doch dann kam alles anders. Wenige Tage später hieß es, Dest sei auf dem Weg nach Barcelona, um dort seinen Medizincheck zu absolvieren. Nun verdichten sich die Anzeichen, dass der Wechsel nach Spanien in Kürze von allen Seiten bekannt gegeben werden wird.

Und die Bayern? Die gucken in die Röhre und sind wohl alles andere als erfreut über das Handeln von Ajax Amsterdam. Die „Bild“ berichtet, die Bosse fühlen sich „verschaukelt“. Offenbar habe Ajax den deutschen Meister lediglich hingehalten, um den Deal mit Barcelona einzutüten.

Auch soll der niederländische Vertreter die Katalanen stets über dem Stand der Verhandlungen mit dem FC Bayern München informiert haben. Weiteren Berichten zufolge, soll Dest am Dienstag in Spanien vorgestellt werden.

FC Bayern München: Ersatz schon gefunden?

Beim FC Bayern München steckt man deshalb allerdings den Kopf nicht in den Sand. So sollen die Verantwortlichen nun an einem Transfer des 20-Jährigen Max Aarons von Norwich City arbeiten. Das berichtet die „Mundo Deportivo“.

Trotz des Abstiegs Norwichs aus der Premier League konnte sich Aarons im vergangenen Jahr in den Fokus spielen. Für den Verteidiger, dessen Vertrag noch bis 2024, dürfte allerdings eine hohe Ablöse fällig werden. (mh)