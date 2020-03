FC Bayern München: Transfer-Beben! FCB-Boss schockt Fans mit diesem Statement

München. Mega-Schock für alle Fans des FC Bayern München. Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge wird beim Thema Transfers deutlich.

Nach seinem Statement steht fest: Die umfangreichen Transfer-Planungen des Rekordmeisters stehen auf der Kippe!

FC Bayern München: Rummenigge schockt mit Transfer-Statement

Wie alle anderen Klubs ist nämlich auch der FC Bayern München von den Folgen der Corona-Zwangspause in der Bundesliga stark betroffen. In einer Zeit, in der normalerweise die ersten Transfer-Gespräche für den Sommer geführt, stellt FCB-Boss Rummenigge jetzt im „Münchner Merkur“ und der „tz“ klar: „Wir haben das Thema Neuzugänge erst einmal auf „Hold“ gestellt.“

Der Grund sei schlicht die noch nicht absehbare Zukunft des Fußballs: „Keiner weiß heute genau, wie sich die Corona-Krise in den kommenden Wochen und Monaten noch weiter auf den Fußball auswirken wird“, so Rummenigge.

Herrscht beim FC Bayern nun also Stillstand? Nicht ganz! Immerhin mit den FCB-Profis, deren Verträge im nächsten Jahr auslaufen, führt der Klub noch Vertragsgespräche. Auf der Liste stehen prominente Namen: Manuel Neuer, Thomas Müller, Jerome Boateng, Javi Martinez, Thiago. Bei allen ist die Zukunft noch immer sehr ungewiss.

Einen, der ebenfalls nur noch bis 2021 unter Vertrag steht, hebt Rummenigge im Interview sogar heraus: David Alaba. Um den Defensivspezialisten rankten sich zuletzt spektakuläre Wechselgerüchte. Rummenigge dazu deutlich: „Wie ich gehört habe, kursieren gerade Gerüchte, dass wir David Alaba gerne im Tausch gegen Leroy Sané an Manchester City abgeben wollen würden. Dazu sage ich klar und deutlich: Das ist Grimms Märchen und hat nichts mit der Realität zu tun.“

Ohnehin dürfte die Sané-Verpflichtung aktuell fraglicher denn je sein! Bayern stellt auf Minimalbetrieb um.