FC Bayern München: Wunsch-Transfer vor Deadline Day geplatzt – jetzt soll ausgerechnet ER aus Italien zurückkommen

München. Der FC Bayern München arbeitet am letzten Tag der Transferperiode weiter an der Verstärkung seines Kaders. Zuletzt konnte der Rekordmeister die Verpflichtung von Marc Roca (Espanyol Barcelona) bestätigen.

Marc Roca wechselt aus der Primera Divison in die Bundesliga. Foto: imago images / AFLOSPOR

Am Deadline-Day dürfte sich das Transfer-Karussell an der Säbener Straße dann aber noch mit großer Geschwindigkeit drehen. So bahnt sich beim FC Bayern München unter anderem eine spektakuläre Rückholaktion aus Italien an.

FC Bayern München: Transfer-Beben am Deadline Day

Nach Leroy Sané sollte eigentlich Callum Hudson-Odoi (19) der zweite Königstransfer Hasan Salihamidzic in dieser Wechselperiode sein. Doch englischen Medienberichten zufolge konnten sich der FC Chelsea und der FC Bayern München nicht einigen.

Stattdessen soll der Rekordmeister umdisponiert haben und seine Fühler nach Italien ausstrecken. Der Plan B der Bayern nach Informationen italienischer Medien: Douglas Coasta (30) soll leihweise zurück an die Säbener Straße zurückkehren. Ausgerechnet Douglas Costa, werden die Bayern-Fans nach der einstigen Abrechnung von Uli Hoeneß denken.

Kehrt Douglas Costa aus Italien zum FC Bayern München zurück? Foto: imago images / Lackovic

------------

Weitere Neuigkeiten aus der Sport-Welt:

Formel 1: Schock-Nachricht für Red Bull und Verstappen – DIESE Änderung steht bevor

Sky: Bäumchen-Wechsel-dich! Alter Schalke-Coach ersetzt Neuen als Experte beim TV-Sender

RTL-Hammer! Ex-Nationalspieler Lukas Podolski wird TV-Experte – doch es gibt einen Haken

-----------

Uli Hoeneß über Douglas Costa: Söldner!

Der Bayern-Präsident hatte für den Brasilianer nach seinem Wechsel zu Juventus Turin wenig übrig: „Costa hat nicht funktioniert, weil er ein ziemlicher Söldner war, der uns charakterlich nicht gefallen hat“, polterte Hoeneß im Interview mit der „Frankenpost“.

Diese Worte haben 2020 offenbar nicht mehr so viel Gewicht. Stattdessen steht der gescholtene Flügelflitzer vor einer Leihe zu den Bayern und könnte als Back-up für Leroy Sané, Serge Gnabry, Kingsley Coman an den Start gehen.

Lewandowski-Ersatz gefunden

Stichwort Back-up. Auch für Robert Lewandowski soll der FC Bayern München einen Ersatz gefunden haben. Wie der „Kicker“ berichtet, sollen sich die FCB-Verantwortlichen mit Eric Maxim Choupo-Moting einig sein.

Am Deadline Day seien nur noch letzte Details zu klären. Dafür soll Joshua Zirkzee (19) den Verein auf Leihbasis verlassen, um mehr Spielpraxis zu bekommen. Mehr Infos dazu hier >>>

Tauschgeschäft mit Marseille?

Außerdem in der Verlosung: Bouna Sarr von Olympique Marseille. Der Rechtsverteidiger könnte in einem Tausch mit Michaël Cuisance nach München wechseln.

Französischen Medien zufolge sollen sich die Bayern bereits mit den Franzosen über einen Wechsel des 28-Jährigen einig sein. Die Rede ist von einer Ablösesumme von 10 Millionen Euro plus Boni. (ak)