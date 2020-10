FC Bayern München: Thomas Müller stichelt gegen Bundesliga-Profi – „Es ärgert mich sehr“

München. Beim FC Bayern München gehört Thomas Müller zu den absoluten Leistungsträgern. Zweimal holte er mit den Münchnern das Triple – und auch in dieser Saison trumpft der 31-Jährige bereits wieder mit zehn Scorerpunkten in neun Pflichtspielen auf.

Doch was den virtuellen Fußball angeht, unterlaufen selbst dem Star vom FC Bayern München ab und zu Fehler. Einen davon gestand Müller am Montag in einer Instagram-Story – und wandte sich dabei direkt an einen anderen Bundesliga-Profi.

FC Bayern München: Thomas Müller stichelt gegen Max Kruse – „Habe dich verkauft“

In seiner Insta-Story sprach Thomas Müller zu Max Kruse, Stürmer von Union Berlin. Der Ex-Werder-Profi hatte am vergangenen Spieltag beim 1:1 gegen den SC Freiburg den Ausgleichstreffer seiner Mannschaft vorbereitet und damit Punkte in der Fußballmanager-App „Kickbase“ gesammelt. Kruses Freude darüber konnte Thomas Müller jedoch leider nicht teilen.

„Ich spiele auch Kickbase in einer sehr exklusiven Runde“, teilt der Bayern-Profi auf Instagram mit. „Und ich habe dich vor diesem Spieltag verkauft, verscherbelt, fast schon verschenkt würde ich sagen – und es ärgert mich sehr.“

Komplett schlecht gelaufen ist es für Müller aber offenbar doch nicht: „Meine Mannschaft hat trotzdem hart gekämpft und den Kickbase-Spieltag eventuell doch gewonnen. Aber natürlich hätte mich ein umtriebiger und wieder erstarkter Max Kruse da enorm weitergebracht.“

Müller gibt Kruse ein Versprechen

Damit ihm ein solcher Fehler allerdings nicht noch ein weiteres Mal unterläuft, verspricht Müller dem Union-Profi folgendes: „Lieber Max, beim nächsten Mal, sobald du wieder zu haben bist auf dem Transfermarkt, da werde ich dich natürlich wieder schnappen.

Über einen „so kreativen Mann auf der Zehn“ freue er sich immer.

Am Dienstag (18.55 Uhr) tritt Müller mit dem FC Bayern München am zweiten Spieltag der Champions League gegen Lokomotive Moskau an.