FC Bayern München: Müller-Abgang im Winter? Hoeneß haut auf den Tisch

Es ist eines der großen Themen beim FC Bayern München in dieser Saison: Wie geht es weiter mit Thomas Müller?

Das Bayern-Urgestein kommt in dieser Saison kaum zum Zug. Müller selbst befeuerte Berichte um einen Abgang im Winter, als der Angreifer des FC Bayern München zuletzt seine Unzufriedenheit als Ersatzspieler publik machte.

FC Bayern München: Thomas Müller im Winter weg?

Neben mehreren Vereinen aus der Premier League sollen auch Ajax Amsterdam und Inter Mailand bereits Interesse am ehemaligen Nationalspieler bekundet haben. Verlieren die Bayern im Januar tatsächlich ihre womöglich größte Identifikationsfigur?

Uli Hoeneß meldete sich in der Causa Müller nun zu Wort. Der Bayern-Präsident meinte: „Keiner im Verein hat Interesse, Thomas zu beschädigen, keiner will ihn loswerden.“

Klare Ansage vom Club-Boss! Und auch Müller ist mittlerweile der Meinung: „Ich versuche, mich aufs Fußballspielen zu konzentrieren. Langsam können die ganzen Diskussionen auch mal ein bisschen zu Ende gehen.“

Thomas Müller bekommt bei den Bayern in dieser Saison nicht so viel Spielzeit wie gewünscht. Foto: imago images/ANE Edition

Müller mit Problemen in dieser Saison

In dieser Bundesliga-Saison stand Müller erst drei Mal in der Startelf der Bayern, in den vergangenen vier Spielen saß er auf der Bank und wurde jeweils erst kurz vor Spielende eingewechselt. Ein Treffer gelang ihm bisher noch nicht.

+++ Michael Schumacher: Management veröffentlicht Statement – Fans reagieren traurig +++

Die kommenden Wochen werden vermutlich zeigen, ob Müller im Laufe dieser Saison mehr Einsatzzeit bekommt. Denn durch die Partie in der Champions League und im DFB-Pokal steht für den FC Bayern eine englische Woche nach der anderen auf dem Programm.

Gut möglich, dass Trainer Niko Kovac in dieser englischen Wochen ein ums andere Mal rotieren wird, um den Offensiv-Stars wie Philippe Coutinho eine Auszeit zu gönnen. Dann könnte Müller seine Chance erhalten.

Das anstehende Programm der Bayern

26. Oktober, Liga

Bayern – U. Berlin

Bayern – U. Berlin 29. Oktober, Pokal

Bochum – Bayern

Bochum – Bayern 2. November, Liga

Frankfurt – Bayern

Frankfurt – Bayern 6. November, C. League

Bayern – Piräus

Bayern – Piräus 9. November, Liga

Bayern – Dortmund

(dhe)