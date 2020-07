FC Bayern München: Thiago zu Liverpool? Klopp verwundert mit dieser Aussage

Thiago möchte den FC Bayern München verlassen, das hat der Verein bereits klar kommuniziert.

Als heißester Kandidat auf eine Thiago-Verpflichtung wird der FC Liverpool gehandelt. Doch Trainer Jürgen Klopp will von einem Wechsel des Stars vom FC Bayern München nichts wissen. Klopp verwundert mit seinen Aussagen.

FC Bayern München: Thiago zu Liverpool? Klopp: „Keine Ahnung“

„Thiago hat Hasan vor einiger Zeit mitgeteilt, dass er zum Abschluss seiner Karriere gerne noch mal etwas Neues machen möchte“, stellte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge auf der Vorstellungs-PK von Leroy Sané klar. „Thiago hat kundgetan, dass er gerne in diesem Jahr schon einen Transfer vollziehen will“, sagte er weiter.

Die Zeichen stehen also eindeutig auf Abschied. Der Vertrag von Thiago läuft noch bis zum Sommer 2021. Der FC Bayern München würden den Spanier ungern ablösefrei ziehen lassen. Deshalb gibt es eigentlich nur zwei Optionen: Verlängern oder Wechseln.

Das ist Thiago

Geboren am 11. April 1991 in San Pietro Vernotico, Italien

Nationalität: Spanisch

Position: Zentrales Mittelfeld

Geschätzter Martkwert: 48 Millionen Euro

Wurde in der berühmten Jugendakademie "La Masia" ausgebildet

Wechselte 2013 für 25 Millionen Euro vom FC Barcelona zum FC Bayern München

Die heißeste Spur führt wohl nach Liverpool. Der englische Meister soll an einer Verpflichtung interessiert sein. „Sport 1“ berichtete zuletzt, dass sich die Reds schon mit dem Berater von Thiago einig seien.

„Einen Summer Sale wird nicht geben“

Karl-Heinz Rummenigge weiß davon aber nichts: „Bis dato hat uns noch kein Club kontaktiert, der mit uns konkrete Gespräche führen möchte. Ich weiß auch nicht, ob Thiago mit diesem möglichen neuen Club seine Dinge geregelt hat.“

Der Bayern-Boss stellte auch klar: „Für den Fall, dass die Spieler ihre Verträge nicht verlängern werden, werden wir uns erst ab einer gewissen Zahl mit deren Abgängen beschäftigen. Eins ist völlig klar: Einen Summer Sale wird es beim FC Bayern trotz Corona nicht geben.“

Thiago will den FC Bayern verlassen. Foto: imago images/Herbert Bucco

Jürgen Klopp ahnungslos

Liverpools Trainer Jürgen Klopp reagierte auf die Gerüchte ahnungslos: „Ich habe keine Ahnung, wer nächstes Jahr für mich spielt. Wir werden sehen, es gibt dazu im Moment nichts zu sagen. Thiago ist ein toller Spieler, aber ein Spieler von Bayern München“, sagte der 53-Jährige gegenüber Sky.

Ob Thiago am Ende also wirklich den Weg an die Anfield Road findet, ist noch unklar. Jürgen Klopp weiß davon dem Anschein nach noch nichts. (fs)