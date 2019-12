FC Bayern München: Abkehr vom Sané-Plan? „Finale Gespräche“ mit anderem Shootingstar

München. Platzt der Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern München erneut? Einem Medienbericht zufolge steht der deutsche Rekordmeister vor der Verpflichtung eines anderen Flügelspielers.

Schon im Sommer endeten die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern München und Manchester City über Leroy Sané jäh. Eine Einigung schien kurz bevorzustehen, als sich der deutsche Nationalspieler das Kreuzband riss – das Aus für einen Sommer-Wechsel!

Im Winter wollte der FC Bayern München einen zweiten Anlauf nehmen, den Ex-Schalker an die Säbener Straße zu locken. Ungewollt bestätigte Bayern-Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge erneute Gespräche wegen Leroy Sané.

FC Bayern München: Tete statt Leroy Sané im Winter?

Doch die hohen Ablöseforderungen der Citizens schienen die FC Bayern zuletzt abzuschrecken, zumal ein Comeback des 23-Jährigen nicht vor Februar zu erwarten ist. Folgt nun die Abkehr vom Sané-Plan?

Kommt Leroy Sané auch im Winter nicht zum FC Bayern München? Foto: imago images / MB Media Solutions

Ein brasilianisches Fußballportal berichtet von einer Reise der FCB-Bosse in die Ukraine. Dort soll der brasilianische U-Nationalspieler Tete die Bayern mit seinen Leistungen bei Shaktar Donezk beeindruckt haben.

Erst im Februar wechselte Tete vom brasilianischen Traditionsverein Gremio Porto Alegre in die Ukraine, steuerte in seinen ersten zehn Spielen vier Tore und drei Assists zum Meistertitel von Shaktar bei.

Holt der FC Bayern München im Winter Tété statt Sané? Foto: imago images/Pixsell

In der neuen Spielzeit präsentiert der Flügelflitzer sich ähnlich wertvoll – und könnte laut seinem Berater die Ukraine bereits im Winter wieder verlassen. Das Portal „Gauchazh“ berichtet, die Verantwortlichen des deutschen Meisters würden sich in dieser Woche für „finale Gespräche“ mit Shaktar in Kiew treffen.

----------------

• Mehr Themen:

Borussia Dortmund: Wunderkind Moukoko lässt BVB-Fans mit diesem Video ausrasten – „Was ein Biest!“

Schalke-Schock: Für diesen S04-Star ist die Hinrunde wohl gelaufen

• Top-News des Tages:

RTL lässt jetzt die Bombe platzen! ER wird Moderator beim Privatsender

Hund: Mann kümmert sich heldenhaft um ein Tier – doch auf einmal schwebt er in großer Gefahr

----------------

Tété: Bayern sollen bereit sein, 50 Millionen Euro zu bezahlen

Wie „Gauchazh“ von Tetes brasilianischen Berater Pablo Bueno erfahren haben will, seien die Bayern bereit, die von Donezk geforderte üppige Ablösesumme von 50 Millionen Euro zu bezahlen. Demnach ist der Deal bereits im fortgeschrittenen Stadium, Details zwischen den Vereinen sowie Gehaltsverhandlungen mit dem Spieler würden noch ausstehen.

----------------

Das Ist Tete:

Geboren am 15. Februar 2000 in Alvorada, Brasilien.

Tete heißt mit bürgerlichem Namen Mateus Cardoso Lemos Martins.

Das Fußballspielen lernte er bei Gremio Porto Alegre.

Im Februar wechselte Tete für 15 Millionen Euro von Porto Alegre zu Shakhtar Donezk.

----------------

Sollte der FC Bayern München tatsächlich eine derart hohe Summe für einen Wintertransfer von Tété in die Hand nehmen, ist es unwahrscheinlich, dass er obendrein für Sané weitere rund 100 Millionen Euro bezahlt. Zudem berichtet die „Sport Bild“, dass man in München inzwischen eher von einem Sané-Transfer im Sommer 2020 ausgeht.