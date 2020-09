FC Bayern München: ER sorgt vor dem Supercup gegen BVB für mächtig Unruhe

am 29.09.2020 um 18:23

Vorbei ist es mit der ruhigen und besinnlichen Zeit beim FC Bayern München nach dem Triple-Gewinn. Wer geglaubt hatte, der Rekordmeister würde jetzt vor einem entspannten Durchmarsch durch die kommende Saison stehen, hat sich getäuscht.

Dass das nicht der Fall sein wird, zeigte jüngst die deutliche 1:4-Pleite in Hoffenheim. Vor dem Supercup gegen Borussia Dortmund sorgt nun auch noch ein Spieler des FC Bayern München für Unruhe.

FC Bayern München: Cuisance legt sich mit Lewandowski an – und will Spielzeit

Am Montag krachte es auf einmal im Training der Münchner. Während eines Trainingsspiels grätschte Robert Lewandowski zunächst Mikael Cuisance um. Der Franzose zeigte sich wenig begeistert und beschwerte sich lautstark.

Lewandowski reagierte darauf zunächst nicht. Erst, als sich Trainer Hansi Flick einschaltete, entschuldigte sich der Pole bei seinem jungen Teamkollegen. Später zeigten sich beide in den sozialen Medien allerdings schon wieder versöhnlich.

Im Training krachte es zwischen den beiden kurzzeitig. Foto: imago images/Philippe Ruiz

Jedoch ist es nicht das erste Mal, dass Cuisance dieser Tage beim FC Bayern auffällt. Seit geraumer Zeit liebäugelt der 21-Jährige mit einem Wechsel, weil er aktuell beim Triple-Sieger keine großen Einsatzchancen sieht.

FC Bayern: Cuisance fordert 20 Spiele

So soll der Ex-Gladbacher bei einem Gespräch mit Trainer Flick eine Mindestanzahl von Einsätzen für die kommende Saison gefordert haben. Nach Informationen der „L’Equipe“ soll diese bei 20 Spielen gelegen haben, die Cuisance mindestens absolvieren möchte.

Weil Flick ihm diese allerdingst nicht garantieren konnte, soll er sich nun dazu entschlossen haben, die Münchener zu verlassen. Bereits im Sommer hatte sich Olympique Marseille interessiert an einem Wechsel gezeigt. Auch der englische Vertreter Leeds United soll ein Kandidat sein.

Cuisance hat noch eine gute Woche Zeit, seine Zukunft zu klären. Das Transferfenster schließt in diesem Sommer erst am 5. Oktober. Wegen der Corona-Pandemie dürfen die Vereine dieses Jahr länger an ihren Kadern basteln.

FC Bayern München: Störfeuer vor Supercup gegen den BVB

Für die Bayern sicherlich ein Störfeuer, welches sie vor den vollgepackten englischen Wochen gerne vermieden hätten. Wegen der hohen Belastung werden die Münchener jeden ihrer Spieler benötigen.

Am Mittwoch trifft der FC Bayern München im nationalen Supercup auf Vizemeister Borussia Dortmund. Nach dem Sieg in der vergangenen Woche gegen den FC Sevilla könnte der Rekordmeister mit einem Sieg die nächste Trophäe sein eigen nennen. (mh)