FC Bayern München: Streit um Zukunft von Stammspieler – Hält ausgerechnet Flick ihn beim FCB?

München. Geschichte wiederholt sich beim FC Bayern München. Während sich die Spieler auf das Champions League Turnier vorbereiten, ist bei einigen der Akteure noch nicht klar, wie es danach für sie beim Rekordmeister weitergeht.

Einer der Spieler befand sich beim FC Bayern München schon letzten Sommer in einer vergleichbaren Situation. Nun scheint es erneut Streit um seine Zukunft zu geben.

FC Bayern München: Überstimmt Flick die Bosse?

Schon im vergangenen Jahr sollte der Jerome Boateng die Bayern verlassen. Ein Wechsel platzte im letzten Moment. Dabei waren sich Bayern München und Paris St.-Germain über die Modalitäten des Transfers schon einig.

Auch im DFB-Pokal-Finale stand Boateng auf dem Feld. Foto: imago images/Poolfoto

Nur wenige Wochen später sah das Bild für Boateng dann schon anders aus. Unter Hansi Flick wurde der Innenverteidiger nach der Verletzung Niklas Süles wieder zum Stammspieler und überzeugte mit starken Leistungen. Auch in den verbleibenden Champions-League-Spielen wird er vermutlich eine tragende Rolle spielen.

-----------------

Der Champions-League-Spielplan:

Achtelfinal-Rückspiele:

Freitag, 7. August bis Samstag, 8. August

Freitag, 7. August bis Samstag, 8. August Viertelfinale:

Mittwoch, 12. August bis Samstag, 15. August

Mittwoch, 12. August bis Samstag, 15. August Halbfinale:

Dienstag, 18. August bis Mittwoch, 19. August

Dienstag, 18. August bis Mittwoch, 19. August Finale:

Sonntag, 23. August

------------------

Geht es nach der „Sport Bild“, ist Boatengs Zukunft in diesem Sommer trotz allem wieder mehr als unsicher. Wie das Blatt berichtet, soll unter den Bayern-Bossen Uneinigkeit herrschen, wie mit dem 31-Jährigen, dessen Vertrag im kommenden Jahr ausläuft, verfahren werden soll.

Während die Chefabteilung wohl dafür plädiert, Boateng bei einem entsprechenden Angebot abzugeben, will Trainer Flick seinen Abwehr-Chef unbedingt behalten. Ob Flick am Ende Karl-Heinz Rummenigge, Hasan Salihamidzic und Co. überstimmen kann, hängt wohl an einem entscheidenden Faktor.

Entscheidet Champions-League-Ausgang über Boatengs Zukunft?

Laut „Sport Bild“ spielt das Final-Turnier in Lissabon dabei eine große Rolle. Bayern steht nach dem 3:0-Erfolg im Achtelfinalhinspiel gegen Chelsea London bereits so gut wie sicher im Viertelfinale. Von da an wollen die Bosse wohl auch ganz genau auf Boatengs Leistung gucken.

---------------------

--------------------

Sollten die Bayern am Ende sogar triumphieren und den Pokal holen, würden sich seine Verbleib-Chancen wohl dramatisch steigern. Boateng selbst gibt sich in der Zukunfts-Frage gelassen. Zuletzt betonte er aber auch, dass ein erneuter Wechsel in die englische Premier League für ihn reizvoll wäre. (mh)