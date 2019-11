FC Bayern München: Schock! Trainer-Favorit sagt ab – Star-Coach will übernehmen

München. Beim FC Bayern München ist es wie verhext. Im Sommer erlitt der Rekordmeister auf dem Transfermarkt eine bittere Niederlage nach der anderen, jetzt bereitet die Trainersuche ähnliche Probleme.

Seit gut zwei Tagen sucht der FC Bayern München einen Nachfolger für Niko Kovac. Am Sonntagnachmittag räumte der Kroate den Trainerstuhl beim FCB, nachdem er durch zahlreiche Wackel-Auftritte und zuletzt ein peinliches 1:5 bei Eintracht Frankfurt in die Kritik geraten war.

FC Bayern München: Ralf Rangnick lässt absagen

Doch die Bayern-Bosse stehen vor einem dicken Problem: Die Liste der Trainer-Kandidaten schmilzt in Windeseile zusammen. Erik ten Hag, dem schon vor dem Kovac-Aus ein Flirt mit dem Double-Sieger nachgesagt wurde, sagte noch am Montag öffentlich ab.

Es folgte Thomas Tuchel, der bereits vor Kovacs Engagement als Favorit der FCB-Verantwortlichen galt. Auch der Ex-BVB-Coach, inzwischen in Diensten von Paris Saint-Germain, verschwendete keinen Gedanken an einen Wechsel nach München.

Nun der Schock! Ralf Rangnick, der nach den Absagen von ten Hag und Tuchel als Favorit gehandelt wurde, steht nicht einmal für Gespräche bereit.

Über seinen Berater Marc Kosicke ließ der derzeitige „Head of Sport and Development Soccer“ von Red Bull gegenüber „Bild“ verlauten: „Ralf Rangnick steht nicht zur Verfügung. Wir glauben nicht, dass das, was Ralf Rangnick mitbringt, derzeit bei Bayern gesucht wird. Und darum macht es keinen Sinn, konkrete Gespräche zu führen.“

Auch Ralf Rangnick hat dem FC Bayern München abgesagt. Foto: imago images / Picture Point LE

Bayern-Trainer: Arsene Wenger hat Interesse

Eine niederschmetternde Absage, die dem FC Bayern München ins Grübeln bringen wird. Hoeneß, Salihamidzic und Rummenigge kassierten in Windeseile drei Absagen, bevor sie überhaupt ein erstes Gespräch führen durften.

Arsene Wenger trainierte von 1996 bis 2018 den FC Arsenal. Foto: dpa

Eine gute Nachricht gibt es für den amtierenden Meister aber doch: Arsene Wenger erklärte gegenüber TV-Sender „beIN Sports“ öffentlich sein Interesse am Posten des Bayern-Trainers. Wenger ist allerdings bereits 70 Jahre alt – und kommt dadurch möglicherweise nur als Übergangslösung in Frage.

Allerdings gilt er auch als einer der erfahrensten Manager überhaupt. Der Franzose trainierte von 1996 bis 2018 den FC Arsenal und feierte speziell Anfang der 2000er große Erfolge mit dem Londoner Klub. Doch Wengers letzte Jahre bei Arsenal wahren zäh, der Klub verlor zunehmend den Anschluss an die Spitze der Liga.

Auch Pochettino und Allegri im Gespräch

Auf der Liste der möglichen Kandidaten für den Job als Bayern-Trainer sollen außerdem Tottenham-Manager Mauricio Pochettino, Ex-Juve-Coach Massimiliano Allegri und „The Special One“ José Mourinho stehen.