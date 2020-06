FC Bayern München: Saisonstart ohne Bayern? Bundesliga schmiedet irren Plan

München. Die Unsicherheit ist groß! Wegen der Corona-Krise muss die Bundesliga bei den Termin-Planungen höchste Flexibilität zeigen. Die verlängerte Saison stellt die DFL und den DFB aber vor ein riesiges Problem: Die Sommerpause könnte für den FC Bayern München und Co. deutlich zu kurz ausfallen.

Deshalb schmiedet die Liga jetzt einen Plan, der allen Klubs genügend Regenerationszeit ermöglichen soll. Startet die neue Spielzeit deshalb ohne Bayern München und Co.?

FC Bayern München unzufrieden mit Bundesliga-Starttermin

Weil sich die laufende Spielzeit durch die coronabedingte Pause in die Länge zieht und auch die internationalen Wettbewerbe noch beendet werden sollen, ist ein Saisonstart vor dem 11. September übereinstimmenden Medienberichten zufolge undenkbar.

Doch selbst gegen diesen Termin regen sich erste Proteste. Laut der „Bild“ fühlen sich vor allem diejenigen Klubs, die noch in internationalen Wettbewerben vertreten sind, benachteiligt. In der Bundesliga sind das der FC Bayern und RB Leipzig (beide Champions League) sowie Bayer Leverkusen (Europa League).

Sollten etwa die Bayern das Finale der Königsklasse erreichen, stünde dies am 23. August an und die Spieler hätten danach nur drei Wochen frei bis zum Saisonstart 2020/21. Hinzu kommt, dass für Anfang September eigentlich Länderspiele angesetzt sind, für die die Klubs ihre Spieler abstellen müssten. Allerdings sollen die UEFA und die FIFA ihre Bereitschaft signalisiert haben, diese Partien abzusagen.

Bundesliga-Start ohne Top-Klubs?

Dennoch hätten die Teams im schlimmsten Fall nur drei Wochen Vorbereitungszeit auf die neue Saison – und gar keinen Sommerurlaub. Sollten sich Bayern, Leverkusen und Co deshalb querstellen, sei laut „Bild“ eine Alternativ-Lösung denkbar.

Die Liga könnte in diesem Fall wie geplant am 11. September beginnen, dann allerdings ohne die deutschen Topklubs. Diese würden demnach erst im Oktober in die neue Spielzeit starten.

Der Haken an diesem Kompromiss: Für die verschobenen Spieler dieser Mannschaften müssten Nachholtermine gefunden werden. Das dürfte erneute Terminprobleme mit sich bringen. (the)