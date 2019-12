FC Bayern München: Rummenigge-Veto! Dieser Transfer ist plötzlich vom Tisch

München. Viel wurde in dieser Saison bereits über die Abhängigkeit des FC Bayern München von Robert Lewandowski diskutiert. Was, wenn die schier unglaubliche Treffsicherheit des Stürmers endet? Was, wenn der Pole sich verletzt?

Nicht wenige wünschen sich, dass der FC Bayern München im Winter einen weiteren Stürmer verpflichtet. Den Einkauf eines Lewy-Backups schließt FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge nun jedoch kategorisch aus.

FC Bayern München: Rummenigge schließt Verpflichtung von Lewandowski-Ersatz aus

„Wir haben auf dieser Position mit Serge Gnabry und Thomas Müller Alternativen. Und mit Robert den besten Mittelstürmer der Welt. Wir sind auf dieser Position gut aufgestellt“, stellt der 64-Jährige im Interview mit der „Sport Bild“ klar.

In Freiburg traf Robert Lewandowski erneut für den FC Bayern München. Foto: imago images/Jan Huebner

19 der 44 Bayern-Tore in der Bundesliga erzielte Robert Lewandowski. Durch das Rummenigge-Veto in der „Sport Bild“ bleibt Trainer Hansi Flick wohl auch in der Rückrunde kein waschechter Mittelstürmer als Alternative zu seinem Super-Goalgetter.

An anderen Mannschaftsteilen dagegen könnte im Winter-Transferfenster fleißig geschraubt werden.

Noch immer steht die Verpflichtung von Leroy Sané ganz oben auf der To-Do-Liste des Rekordmeisters. Ob der Transfer im Winter über die Bühne geht oder man doch einen Wechsel im nächsten Sommer anstrebt, ist noch unklar.

Gerüchte um Tété, Rechtsverteidiger soll kommen

Dazu hat der FC Bayern München offenbar ein starkes Interesse an Tété von Shaktar Donezk. Der Brasilianer ist zwar erst vor einem halben Jahr in die Ukraine gewechselt – doch ein Transfer-Experte weiß: Die Bayern sind dran (>> hier mehr dazu).

Außerdem soll sich für die Rückrunde auf der Position des Rechtsverteidigers noch etwas tun. Der Hintergrund: Neben dem verletzungsbedingten Engpass in der Abwehr fühlen sich die etatmäßigen Rechtsverteidiger der Bayern inzwischen auf anderen Positionen wohler.

Joshua Kimmich blüht im defensiven Mittelfeld auf, Benjamin Pavard macht sich im Abwehrzentrum besser als auf den Außen.