FC Bayern München: Rummenigge verrät – darum muss Neuer verlängern

München. Die Vertragsverlängerung von Manuel Neuer (34) beim FC Bayern München hat sich zur Hängepartie entwickelt. Zwar konnte der Rekordmeister die auslaufenden Verträge anderer Leistungsträger jüngst verlängern.

Doch bei Manuel Neuer beißt sich das Verhandlungsduo um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic bislang die Zähne aus. Michael Rummenigge, Bruder von Bayern-Boss Karl-Heinz, hat nun im Interview mit der „Abendzeitung“ klargemacht, warum der FC Bayern München seine Nummer 1 unbedingt halten sollte.

Michael Rummenigge spricht sich für einen Verbleib von Manuel Neuer beim FC Bayern München aus. (Archivbild) Foto: imago images / MIS

FC Bayern München: Darum muss der Rekordmeister Manuel Neuer halten

Er betont, was der FC Bayern München an seinem erfahrenen Mann zwischen den Pfosten hat: „Mit 34 ist er noch im besten Torwartalter. Er ist eine Identifikationsfigur, der Kapitän, einer, der vorweggeht“, so der 56-jährige Ex-Bayern-Spieler.

Auch wenn sich die Bayern mit Alexander Nübel einen möglichen Nachfolger gesichert haben, sei Neuer aufgrund seiner internationalen Erfahrung unverzichtbar. „Bayern will ja jetzt irgendwann auch mal wieder die Champions League gewinnen. Dafür brauchst du genau solche Leute wie Manuel Neuer."

Im Interview mit der „Abendzeitung“ legt sich Rummenigge fest: „Ich gehe auch davon aus, dass der beste Torwart der Welt bei Bayern bleiben wird.“

So ist der aktuelle Stand bei Neuer:

Im Verein seit 2011

Aktueller Vertrag läuft bis 2021

Aktuelles Gehalt ca. 15 Millionen Euro pro Jahr

Vertrag soll bis 2023 verlängert werden

Die Zeit der Corona-Krise konnten die Bayern-Verantwortlichen bislang erfolgreich nutzen. Erst wurde Trainer Hansi Flick langfristig bis 2023 an den Verein gebunden, danach Publikumsliebling Thomas Müller.

