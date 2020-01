FC Bayern München: Lewandowski-Schock! Bericht über Komplikationen nach Leisten-OP

München. Dass der FC Bayern München nach einer durchwachsenen Hinrunde samt Trainer-Entlassung noch auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze ist, verdankt er vor allem Robert Lewandowski.

Umso härter trifft den Rekordmeister die Schock-Meldung, dass der Super-Torjäger des FC Bayern München (30 Tore in 25 Spielen) offenbar nicht mit ins Winter-Trainingslager reisen kann.

FC Bayern München: Probleme nach Leisten-OP bei Robert Lewandowski

Um keine Ausfallzeit in Spielbetrieb oder Winter-Vorbereitung zu riskieren, hatte sich der Pole nur wenige Stunden nach dem Hinrunden-Abschluss einer notwendigen Leisten-Operation unterzogen. Doch der Zeitplan ging anscheinend nicht auf.

Mit einer absurden Torquote von 30 Treffern in 25 Spielen ist Robert Lewandowski die Lebensversicherung des FC Bayern München. Foto: imago images/MIS

Zehn bis maximal 14 Tage sollte Robert Lewandowski nach dem Eingriff ausfallen. Das hätte locker gereicht, um pünktlich zum Start des Trainingslagers in Doha wieder komplett fit zu sein. Nun gab es Komplikationen, wie „FCB Inside“ unter Berufung auf polnische Medien berichtet.

Robert Lewandowski bleibt in München

Nach einem gelungenen Eingriff unmittelbar nach dem 2:0-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg gibt es laut „FCB Inside“ nun Verzögerungen beim Heilungsverlauf. Wie gravierend diese sind, ist noch unklar. Doch sie scheinen immerhin schwerwiegend genug, dass Lewandowski nicht einmal nach Doha nachreist, sondern in München bleibt und individuell trainiert.

Ob sogar der Rückrunden-Auftakt (19. Januar) bei Hertha BSC in Gefahr ist, ist derzeit noch unbekannt. So oder so schmerzt der Ausfall – denn eine gelungene Winter-Vorbereitung ist von großer Wichtigkeit, um auch in der Rückrunde die Lebensversicherung de FC Bayern München zu sein. (dso)