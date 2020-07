FC Bayern München: Lewandowski zeigt Urlaubs-Foto bei Instagram – und die Fans rasten aus

Bevor er mit dem FC Bayern München in der Champions League um den Titel mitspielen will, tankt Robert Lewandowski im Süden Kraft – und bringt nebenbei seine Fans zum Ausrasten.

Auf nationaler Ebene ist die Saison für den FC Bayern München seit dem vergangenen Wochenende bereits vorbei. Eine Woche nach dem abschließenden Bundesliga-Spieltag machte der Meister im DFB-Pokal-Finale mit dem 4:1 gegen Bayer Leverkusen das Double perfekt.

FC Bayern München: Robert Lewandowski mit sonnigen Grüßen

Im August geht es für die Bayern in der K.o.-Phase der Champions League weiter. Dank eines 3:0-Siegs im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Chelsea stehen die Münchner schon mit eineinhalb Beinen im Viertelfinale.

Um in den entscheidenden Duellen mit den europäischen Elite-Clubs topfit zu sein, erholt Lewandowski sich derzeit im Urlaub am Meer. Seinen Fans schickt der Stürmer-Star sonnige Urlaubsgrüße.

Bei Instagram veröffentlichte der Angreifer des FC Bayern München ein Foto, auf dem er mit Badeshorts am Strand entspannt. Beim Anblick des top durchtrainierten Körpers kommen die Fans kaum noch aus dem Staunen raus. Das Wort, das man in verschiedenen Sprachen immer wieder in den Kommentaren liest: „Maschine!“

Bayern greifen nach CL-Krone

Auf seine Tor-Maschine wird der FC Bayern München ab dem 7. August hoffen, wenn es in der Champions League weitergeht. Mit dem Titelgewinn in der Königsklasse will die Mannschaft von Trainer Hansi Flick das Triple perfekt machen.

Die Chancen stehen nicht schlecht. Mit dem FC Liverpool ist der Titelverteidiger bereits rausgeflogen. Die „Reds“ sind neben den Bayern wohl derzeit das formstärkste Team Europas.

Zu den weiteren Favoriten zählen Manchester City, der FC Barcelona, Paris Saint-Germain und Juventus Turin. Die verbliebene K.o.-Phase wird aufgrund der Corona-Krise in einem Finalturnier in Lissabon ausgespielt. Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, RB Leipzig und Atalanta Bergamo stehen bereits im Viertelfinale. (dhe)