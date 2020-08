FC Bayern München: Diesem Spieler würde Lewandowski den Ballon d'Or geben

München. Für Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München war es ein großes Ärgernis. Wegen der Corona-Zwangspause im europäischen Fußball sollte die Weltfußballerwahl in diesem Jahr zunächst ausfallen. Nun findet sie wohl doch statt.

Mitfavorit Robert Lewandowski verrät, welchem Spieler er den „Ballon d'Or“ verleihen würde.

FC Bayern München: Ihm würde Lewandowski den Weltfußballer-Preis geben

Eigentlich sollte die Wahl in diesem Jahr ausfallen. Eine Entscheidung, die Bayern-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge nicht nachvollziehen konnte. Der 64-Jährige hatte auf eine Auszeichnung des FCB-Knipsers Robert Lewandowski spekuliert.

Karl-Heinz Rummenigge hatte sich für die Austragung der Wahl starkgemacht. Foto: imago images / Poolfoto

Vor Kurzem dann die gute Nachricht: „Laut Aussage des Präsidenten der FIFA soll diese Auszeichnung stattfinden. Gianni Infantino hat mir gesagt, dass der Award für den besten Spieler, die beste Spielerin und den besten Trainer verliehen werden soll“, so Rummenigge. „Das kann man sehr begrüßen.“

Jetzt spricht auch der Hoffnungsträger Lewandowski selbst und verrät, wem er den Preis verleihen würde. „Ich würde ihn mir selbst geben. Wir haben alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Ich war in jedem Wettbewerb Torschützenkönig“, so der Pole im Interview mit der Zeitung „Przeglad Sportowych“. Und weiter: „Ich glaube, wenn ein Spieler so viel erreicht hat, sollte er den Ballon d'Or gewinnen.“

Lewandowski hatte in der Bundesliga 34 Tore und damit sechs Treffer mehr als Timo Werner von RB Leipzig erzielt. In der Champions League standen am Ende 15 Treffer. Auch hier war der Abstand auf den Zweitplatzierten (Erling Haaland von Borussia Dortmund) mit fünf Treffern mehr als deutlich.

Sicher ist es noch nicht, dass der „Ballon d'Or“ in diesem Jahr doch noch verliehen wird. Nach Rummenigges Anruf beim Fifa-Präsidenten ist die Wahrscheinlichkeit aber gestiegen. (the)