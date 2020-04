FC Bayern München: Pikanter Bericht aus Spanien – FCB-Anfrage wegen dieses Super-Youngsters

Bayern München dürfte die Corona-Pandemie wohl nicht in Geldnot bringen. Der deutsche Rekordmeister ist finanziell bestens aufgestellt – und dürfte nach der Zurückhaltung in den letzten Transferperioden auch in Krisenzeiten Spielraum für den ein oder anderen dicken Transfer haben.

Deshalb soll Bayern München laut eines Berichts nun einen spektakulären Transfer in Betracht ziehen. Wie das Sport-Portal „Diario Madridista“ berichtet, sind FCB-Offizielle mit einer speziellen Anfrage auf Real Madrid zugegangen.

Bayern München: Anfrage bei Real Madrid wegen Martin Ödegaard

Demnach haben die Bayern bei den „Königlichen“ bezüglich Martin Ödegaard angefragt. Der norwegische Youngster hatte es mit 15 Jahren zu weltweiter Berühmtheit geschafft, als er als Supertalent gehandelt und von nahezu allen Topklubs gejagt wurde.

Der FC Bayern München soll Real Madrid bezüglich Martin Ödegaard kontaktiert haben.

Ödegaard hatte sich für Real Madrid entschieden, wurde dort zunächst weiter ausgebildet und anschließend mehrfach verliehen. Nun, mit 21 Jahren, startet der Mittelfeldmann bei Real Sociedad durch und lässt erstmals seit dem Aufstieg in den Profi-Fußball den Vorschusslorbeeren Taten folgen.

Zweite Bayern-Pleite bei Ödegaard?

Wegen der angespannten Lage auf dem Transfermarkt durch die Coronavirus-Pandemie soll Real Madrid jedoch wenig Interesse an einem Verkauf haben. Vielmehr ist geplant, Ödegaard im Rahmen einer Verjüngungskur ins Team zu integrieren – gleiche Pläne wurden bereits mit BVB-Leihspieler Achraf Hakimi bekannt.

Eine Absage wäre bereits die zweite Ödegaard-Pleite des FC Bayern München. Schon 2014, als die ganze Welt hinter dem Wunderkind her war, hatte er ein Probetraining bei den Bayern absolviert, sich dann aber für Madrid entschieden.