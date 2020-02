FC Bayern München - Paderborn im Live-Ticker: Kann das Schlusslicht den Spitzenreiter ärgern?

München. Am Freitagabend steigt am 23. Spieltag in der Fußball-Bundesliga die Partie: FC Bayern München – Paderborn.

Wenn der FC Bayern München Paderborn empfängt, dann kommt es zum Duell zwischen dem Spitzenreiter und dem Schlusslicht der Tabelle – ein Pflichtsieg für den Rekordmeister.

FC Bayern München – Paderborn im Live-Ticker

Können die Paderborner den Branchenprimus ärgern oder gibt es ein Münchener Torfestival?

DER WESTEN begleitet die Partie FC Bayern München – Paderborn im Live-Ticker und liefert dir schon vor dem Anpfiff alles Wissenswerte rund um die Begegnung am 23. Spieltag.

-----------

FC Bayern München – Paderborn -:- (-:-)

Tore: -

-----------

mögliche Aufstellungen:

FC Bayern München: Neuer – Odriozola, Alaba, Hernandez, Davies – Kimmich – Müller, Thiago – Gnabry, Coman – Lewandowski

Paderborn: Zingerle – Jans, Strohdiek, Schonlau, Holtmann – Gjasula, Vasiliadis – Pröger, Srbeny, Antwi-Adjei – Mamba

-----------

Spieldaten:

Anstoß: Freitag, 21. Februar, 20:30 Uhr

Ort: Allianz-Arena, München

Schiedsrichter: Markus Schmidt

-----------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

16.15 Uhr: Während sich die Bayern mit einem Sieg weiter von Verfolger RB Leipzig, die mit Schalke den deutlich schwierigeren Gegner vor der Brust haben, abzusetzen wollen, droht Paderborn den Anschluss an die sicheren Tabellenränge zu verlieren. Sechs Zähler trennen die Ostwestfalen schon jetzt von Tabellen-15. Mainz.

15.03 Uhr: Auch die Tordifferenz spricht eine deutliche Sprache: Mickrige zwei Paderborner Treffer (beide im Hinrunden-Spiel) stehen 13 Bayern-Toren gegenüber. Der SCP musste fast immer eine Klatsche hinnehmen.

14.14 Uhr: Die beiden Teams trafen in ihrer Geschichte erst fünf Mal aufeinander. Der Sieger hieß am Ende immer FC Bayern München.

Die vergangen 5 Duelle

28.09.2019, Bundesliga

Paderborn 2:3 FC Bayern München

Paderborn 2:3 FC Bayern München 06.02.2018, DFB-Pokal (Viertelfinale)

Paderborn 0:6 FC Bayern München

Paderborn 0:6 FC Bayern München 21.02.2015, Bundesliga

Paderborn 0:6 FC Bayern München

Paderborn 0:6 FC Bayern München 23.09.2014, Bundesliga

FC Bayern München 4:0 Paderborn

FC Bayern München 4:0 Paderborn 27.08.2001, DFB-Pokal (1. Runde)

Paderborn 1:5 FC Bayern München

13.25 Uhr: Um zu sehen, was trotz der ungleichen Kräfteverhältnisse möglich ist, lohnt sich ein Blick über den Tellerrand: In der Premier League hat sich nämlich der deutliche Tabellenführer FC Liverpool gegen Schlusslicht Norwich City in der vergangenen Woche extrem schwer getan. Doch, was auch zur Wahrheit gehört: Am Ende erlöste ein Joker-Tor den Klopp-Klub und Norwich musste sich trotz aller Bemühungen noch mit 1:0 geschlagen geben. Ob Paderborn ähnlich mutig auftritt?

Donnerstag, 20. Februar, 11.01 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker für die Partie zwischen dem FC Bayern München und dem SC Paderborn. DER WESTEN versorgt dich mit allen wichtigen Infos rund um die Begegnung.