FC Bayern München: Nach Kovac-Aus – rollen bald auch diese Köpfe?

Beim Krisengespräch am Sonntag entschieden Kovac (l.), Salihamidzic (r.), Hoeneß und Rummenigge die Trennung.

München. Darauf hatten die wenigsten getippt: Die erste Trainer-Trennung der Saison gibt es ausgerechnet beim FC Bayern München.

Remis in Augsburg, Wackelsiege gegen Piräus, Union Berlin und Bochum und nun eine 1:5-Packung bei Eintracht Frankfurt – der FC Bayern München zog am Sonntag die Reißleine und trennte sich von Niko Kovac. Hans Flick übernimmt als Interimscoach.

FC Bayern München: Domino-Effekt nach Kovac-Trennung?

Nun könnten weitere Köpfe rollen. Denn: Nicht selten löste der erste Trainerwechsel in der Bundesliga einen Domino-Effekt aus.

Aus beim FC Bayern München: Nach dem 1:5 in Frankfurt musste Niko Kovac gehen. Foto: imago images/Thomas Frey

2017/18: Einen Monat tat sich nichts, dann feuerte der VfL Wolfsburg seinen Trainer Andries Jonker. Plötzlich ging es schnell: 10 Tage später flog Carlo Ancelotti (Bayern München), bis zur Winterpause folgten Alexander Nouri (Werder Bremen), Peter Stöger (1. FC Köln) und Peter Bosz (Borussia Dortmund).

2016/17: Nach dem ersten Trainerwechsel in Bremen (Victor Skripnik, 18. September) folgten innerhalb eines Monats Entlassungen in Hamburg (Bruno Labbadia) und Wolfsburg (Dieter Hecking). Bis zum Ende der Hinrunde wurden auch Markus Kauczinski (Ingolstadt), Norbert Meier (Darmstadt), Dirk Schuster (Augsburg) und André Schubert (Gladbach) gefeuert.

Keiner will der erste sein – doch wenn der erste Trainer entlassen ist, geht es oft ganz schnell.

Die erste Trennung am 3. November – das ist Bundesliga-Rekord. Doch einige Kollegen von Niko Kovac wackeln bereits bedenklich.

Welcher Trainer fliegt als nächstes?

Auch Köln-Coach Achim Beierlorzer muss um seinen Job kämpfen. Foto: imago images/Eibner

Achim Beierlorzer gewann mit dem 1. FC Köln nur eins der letzten acht Pflichtspiele. Nach dem peinlichen Pokal-Aus beim Regionalligisten Saarbrücken (2:3) verlor der FC jetzt auch das Derby in Düsseldorf. Akute Entlassungs-Gefahr!

Der SC Paderborn droht bei vier Punkten aus zehn Spielen frühzeitig den Anschluss zu verlieren. Am Freitag waren die Ostwestfalen beim 0:3 in Hoffenheim erneut chancenlos. Steffen Baumgart braucht schnell Siege, sonst steht auch beim SCP ein Trainerwechsel bevor.

Der FSV Mainz 05 erholte sich zuletzt von einem katastrophalen Saisonstart. Nun gab's ein historisches 0:8 bei RB Leipzig. Am Samstag gegen Union Berlin braucht es eine Wiedergutmachung – sonst wird bald auch über Sandro Schwarz gesprochen.

Niko Kovac: Stets kritisierter Double-Sieger

Niko Kovac kam im Sommer 2018 als Nachfolger von Jupp Heynckes zum FC Bayern. In seiner ersten Saison war der Kroate gleich herber Kritik ausgesetzt, nachdem der BVB die Tabelle in der Winterpause mit 9 Punkten Vorsprung anführte. Am Ende konnte der Rekordmeister Dortmund einholen, wurde Meister und Pokalsieger.

Auch danach verstummte die stete Kritik an Kovac nicht – auch intern war der Ex-Nationalspieler stets umstritten. Zuletzt hatte der gebürtige Berliner Berichten zufolge auch Teile der Mannschaft verloren.