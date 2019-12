Nach dem Aus beim FC Bayern München will Niko Kovac einem Bericht zufolge beim FC Arsenal anheuern.

FC Bayern München: Kovac-Hammer! Ex-Trainer will ausgerechnet DIESEN Klub übernehmen

Fünf Wochen nach der Trennung vom FC Bayern München scheint das Feuer in Niko Kovac schon wieder zu brennen.

Der 48-Jährige will zurück an die Seitenlinie, und das könnte jetzt ganz schnell gehen. Denn wie „Spox“ und „Goal“ berichten, hat sich der Ex-Coach des FC Bayern München selbst dem FC Arsenal angeboten.

FC Bayern München: Wird Niko Kovac neuer Arsenal-Trainer?

Ausgerechnet Arsenal! In den letzten Jahren waren Bayern und „Gunners“ Dauer-Gegner in der Champions League. Immer wieder, und mit Vorliebe im Achtelfinale, wurden die beiden Topklubs einander zugelost. Und das bessere Ende hatten IMMER die Bayern für sich.

Niko Kovac wurde nach einem 1:5 gegen Frankfurt beim FC Bayern München entlassen, Unai Emery bei Arsenal nach einem 1:2 gegen Frankfurt. Nun könnte Kovac auf Emery folgen. Foto: imago images/Sven Simon

Der FC Arsenal wird in der Liga Vierter und scheidet im Achtelfinale gegen den deutschen Rekordmeister aus – unter Fans war das schon ein „Running Gag“.

Niko Kovac: Vom Arsenal-Angstgegner zu Arsenal?

Übernimmt Niko Kovac nach seinem einjährigen Engagement beim Arsenal-Angstgegner jetzt die Londoner? Dort wurde Manager Unai Emery Ende November wegen der andauernden Talfahrt gefeuert – ausgerechnet nach der Europa-League-Niederlage gegen Kovacs Ex-Klub Eintracht Frankfurt!

Auch Interimstrainer Freddie Ljungberg konnte die Krise des 13-fachen englischen Meisters bislang nicht abwenden.

Pikant: Kovac sagte Hertha mit Verweis auf Auszeit ab

Deshalb soll zeitnah eine neue, langfristige Lösung her. Schon am Montagabend soll Niko Kovac beim Auswärtsspiel des FC Arsenal bei West Ham United vor Ort sein und sich ein Bild von der Mannschaft machen, so der Bericht von „Spox“ und „Goal“.

Unterschreibt der Kroate in London, wäre das auch ein Schlag ins Gesicht von Hertha BSC. Den Hauptstädtern hatte Kovac erst vor zwei Wochen mit Verweis auf eine geplante Pause abgesagt.

Arsenal-Interesse "absoluter Quatsch"?

Kaum waren die Gerüchte um ein Engagement von Kovac beim FC Arsenal aufgetaucht, da wurden sie auch gleich in die Welt der Fabeln geschickt. "Das ist absoluter Quatsch", heißt es laut dpa aus dem Umfeld des Trainer: "Niko hat im Moment daran kein Interesse, sondern will Abstand bekommen."