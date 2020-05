FC Bayern München: Wirbel um FCB-Star! Youngster wütet: „Zu viel!“

Joshua Zirkzee zählt beim FC Bayern München zu den großen Entdeckungen in dieser Saison.

Großer Wirbel beim FC Bayern München!

Während der Corona-Pause wurde Youngster Joshua Zirkzee zuletzt öffentlich für seine Trainings-Leistungen kritisiert. Der Angreifer des FC Bayern München trete in den Einheiten glücklos und unmotiviert auf, hieß es.

FC Bayern München: Zirkzee wehrt sich

Nun schoss der Holländer zurück. Im Gespräch mit „De Telegraaf“ sagte er trotzig: „Ich finde, das war zu viel, das war unnötig. Jeder Spieler hat auch mal Trainingseinheiten, in denen er nicht so gut drauf ist. Soll ich dann anschließend mit einem glücklichen Gesicht rumlaufen?“

Zirkzee weiter: „Auf der einen Seite motiviert mich solche Kritik. Auf der anderen Seite denke ich mir, dass ich sowas nicht beachten sollte.“

Für den 18-Jährigen steht fest: „Das Wichtigste ist, dass die Trainer und Mitspieler an meine Fähigkeiten glauben. Dafür werde ich weiter arbeiten.“

Zirkzee will durchstarten

Zirkzee zählt beim FC Bayern München zu den Entdeckungen der Saison. Fünf Mal kam er in der Bundesliga zum Einsatz. In den Spielen erzielte er drei Treffer und bereitete einen weiteren vor. Auch im DFB-Pokal und der Champions League durfte er sich bereits über Kurzeinsätze freuen.

Im Sommer 2017 war Zirkzee aus der Jugend von Feyenoord Rotterdam in die U17 des FC Bayern gewechselt. In 49 Spielen für die U17 sowie U19 der Münchner erzielte Zirkzee 40 Treffer. Nun will der 1,93 Meter große Mittelstürmer auch bei den Profis durchstarten.

Auf nennenswerte Einsatzzeiten darf Zirkzee derzeit aber nur dann hoffen, wenn Stürmer-Star Robert Lewandowski länger ausfallen sollte. Wenn der Pole fit ist, dann ist er bei den Bayern gesetzt. In dieser Saison traf Lewandowski in 33 Pflichtspielen 39 Mal.

Der FC Bayern ist auf dem Weg zu seiner achten Meisterschaft in Folge. Neun Spieltage vor dem Saisonende haben die Münchner vier Punkte Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund. Zum Re-Start in der Bundesliga trifft der FC Bayern München am Sonntagabend auf den VfL Wolfsburg. (dhe)