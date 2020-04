FC Bayern München: DIESER Transfer-Bericht schockt die Fans

Schlägt der FC Bayern München in diesem Sommer auf dem Transfermarkt zu?

Auch in der Corona-Pause brodelt beim FC Bayern München die Gerüchteküche heiß.

Der deutsche Meister wird schon seit Monaten mit drei der größten deutschen Offensiv-Stars in Verbindung gebracht: Leroy Sané, Timo Werner und Kai Havertz. Letzterer scheint nun doch einen Wechsel zum FC Bayern München ins Auge zu fassen.

FC Bayern München: Kommt Kai Havertz?

Zunächst waren Berichte kursiert, wonach Havertz die Ellbogenmentalität beim FC Bayern München womöglich abschrecken könnte. Daher wurde spekuliert, der Superstar von Bayer Leverkusen könne im Sommer in die Premier League oder zu einem spanischen Topclub wechseln.

Doch nun die Wende: Laut Sky gab es bereits einen ersten Kontakt zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen. Speziell Trainer Hansi Flick sei demnach ein großer Fan des 20-Jährigen. „Flick will Havertz, Havertz will zu den Bayern“, heißt es in dem Bericht.

Für den Offensiv-Star müssten die Münchner allerdings ganz schön tief in die Tasche greifen. Experten vermuten, dass Leverkusen eine Ablöse von mehr als 100 Millionen Euro verlangt. Ob die Bayern eine solche Summe auf den Tisch legen können, hängt sicher auch davon ab, wie hoch die Einnahmeverluste während der Corona-Pause noch sein werden.

-----------------

Sport-Top-News:

-----------------

Havertz-Transfer wäre wohl am sinnvollsten

Es würde nicht überraschen, falls der FC Bayern München eine Havertz-Verpflichtung tatsächlich den Käufen von Sané und Werner vorziehen würde. Schließlich spielt der Leverkusener auf einer Position, auf der die Bayern dringenden Bedarf haben. Den Münchnern fehlt ein offensiver Mittelfeldspieler, nachdem Philippe Coutinho während seiner Leihe nun wahrlich nicht überzeugen konnte und im Sommer wohl zum FC Barcelona zurückkehrt.

Die Qualitäten von Sané und Werner sind unbestritten. Allerdings spielen die beiden Stars von Manchester City bzw. RB Leipzig auf Positionen, auf denen die Bayern bereits top besetzt sind. Sané müsste als Flügelstürmer mit Kingsley Coman und Serge Gnabry um regelmäßige Einsätze kämpfen. Und Werner würde hinter Robert Lewandowski wohl erst mal ein Platz auf der Bank drohen.