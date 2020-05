FC Bayern München: Fans geschockt – wegen DIESES Transfer-Berichts

Da zucken viele Fans des FC Bayern München plötzlich zusammen.

Verliert der deutsche Meister im Sommer etwa seine halbe Defensiv-Abteilung? Bei einigen Verteidigern des FC Bayern München stehen die Zeichen auf Abschied. Und jetzt steht auch noch der größte Abwehr-Star im Fokus von Real Madrid. Aber eins nach dem anderen.

FC Bayern München: Droht der Abgang vieler Abwehrspieler?

In den vergangenen Monaten kursierten immer wieder Berichte um mögliche Abschiede von Jerome Boateng und Javi Martinez. Die Verträge der beiden 31-Jährigen laufen im Sommer 2021 aus. Heißt: In diesem Jahr hätte der FC Bayern München letztmals die Gelegenheit, für die beiden Abwehrspieler eine Ablöse zu kassieren.

Boateng und Martinez spielten bei den Bayern zuletzt nur noch die zweite Geige. Die beiden Urgesteine kamen nur zum Einsatz, als die Abwehr-Stars Niklas Süle und Lucas Hernandez verletzungsbedingt lange ausfielen. Daher wirkt ein Abschied von Boateng und Martinez in diesem Sommer sehr wahrscheinlich.

Und nun könnte beim FC Bayern München auch noch der wohl größte Abwehr-Star die Biege machen. Für die Rekord-Ablöse von 80 Millionen Euro war Lucas Hernandez erst im vergangenen Juli an die Säbener Straße gewechselt. Berichte aus Spanien legten zuletzt nahe, dass der Franzose seinen Wechsel zu den Bayern bereut. Ein Bericht aus seiner Heimat bringt nun einen Abgang ins Spiel.

-------------------

FC Bayern: Top-News

-------------------

Hernandez zu Real?

Laut „Le10Sport“ ist Real Madrid an Hernandez interessiert. Demnach ist Trainer Zinedine Zidane ein großer Fan des Verteidigers. Was für einen Wechsel von Hernandez zu Real spräche: Der Franzose wuchs in Madrid auf und würde sich wohl freuen, wenn er in seine Heimat zurückkehren könnte.

Was gegen einen Wechsel spricht: Der FC Bayern München hatte erst im Vorjahr 80 Millionen Euro für Hernandez auf den Tisch gelegt. Die Münchner bauen auf den Abwehr-Star und würden ihn – wenn überhaupt – nur für eine enorm hohe Ablöse ziehen lassen. (dhe)