FC Bayern München: Rückschlag nach Triple-Gewinn! Star droht Saisonstart zu verpassen

Der FC Bayern München ist in Feierlaune. Erst am Sonntag gewannen die Münchner in Lissabon die Champions League.

Doch in wenigen Wochen geht die neue Saison schon wieder los – auch für den FC Bayern München. Im Finale verlor der FCB einen wichtigen Spieler, der wohl länger ausfällt.

FC Bayern München: Verletzungsschock! Boateng fehlt länger

Es lief die 23. Minute im Champions League-Finale 2020. PSG startete über Mbappe einen Angriff, Di Maria vergab am Ende kläglich. Jerome Boateng war noch mit nach hinten gesprintet, doch als der Ball im Aus war, blieb er liegen. Begleitet von zwei Betreuern musste Boateng den Platz verlassen. Niklas Süle musste einspringen.

Die Partie gewann der FC Bayern München dank des Treffers von Kingsley Coman mit 1:0. Bei der Siegesfeier war Boateng mit dabei, humpelte aber immer noch. Mittlerweile herrscht Klarheit, was die Verletzung des Weltmeisters angeht.

-----------------------

So lief das Champions League-Finale

Paris Saint-Germain - FC Bayern München 0:1 (0:0)

Tore: 0:1 Kingsley Coman (60.)

Bayern: Neuer – Kimmich, Boateng, Alaba, Davies – Goretzka, Thiago – Gnabry, Müller, Coman – Lewandowski

Neuer – Kimmich, Boateng, Alaba, Davies – Goretzka, Thiago – Gnabry, Müller, Coman – Lewandowski PSG: Navas – Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Juan Bernat – Marquinhos – Ander Herrera, Paredes – di Maria, Mbappé, Neymar

-----------------------

Jerome Boateng hat sich einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen und fällt damit vorerst aus. Den Saisonstart am 11.09 im DFB Pokal gegen den 1. FC Düren und das erste Bundesliga-Spiel gegen den FC Schalke eine Woche später wird Boateng damit aller Voraussicht nach verpassen.

Jerome Boateng feierte den Champions League Sieg trotzdem. Foto: SVEN SIMON/ Frank Hoermann/ Pool

-----------------------

-----------------------

Bleibt Jerome Boateng beim FC Bayern?

Unklar ist ohnehin, ob Jerome Boateng weiterhin beim FC Bayern München bleiben wird. Sein Vertrag läuft nur noch bis 2021. Karl-Heinz Rummenigge hatte eigentlich mal angekündigt, dass er keinen Spieler ablösefrei gehen lassen will. Bedeutet im Umkehrschluss: Boateng müsste verlängern oder wechseln.

In dieser Spielzeit hat der Innenverteidiger wieder zurück zur alten Stärke gefunden. Hansi Flick ist ein Fan des 31-Jährigen. Das spricht für einen Verbleib von Jerome Boateng.

Thiago wird vom FC Liverpool umworben. Foto: imago images/Poolfoto

Was ist mit Thiago?

Eine weitere Unbekannte beim FC Bayern München bleibt Thiago. Seit Wochen ranken sich Gerüchte um die Zukunft des Spaniers. Allen voran der FC Liverpool soll Interesse an einer Verpflichtung haben. Ein offizielles Angebot der „Reds“ ist beim deutschen Rekordmeister allerdings noch nicht eingegangen, wie Rummenigge jüngst erklärte. (fs)