FC Bayern München: Supertalent Musiala trifft beim Debüt – Flick-Appell an den DFB

Der FC Bayern München feierte am 1. Spieltag einen 8:0-Kantersieg gegen den FC Schalke 04. Neben Serge Gnabry und Leroy Sané machte auch ein Bayern-Talent von sich reden.

Hansi Flick, Trainer des FC Bayern München, brachte in der 72. Minute den 17-Jährigen Jamal Musiala und der dankte mit einem Treffer. Jetzt hat Flick einen Appell an den DFB.

FC Bayern München: Flick würde sich „auf jeden Fall um ihn bemühen“

Die Fans des FC Bayern München rieben sich verwundert die Augen, als in der 72. Minute die Wechseltafel erleuchtete. Jamal Musiala heißt das neue Sturmtalent des FC Bayern. Der 17-Jährige wechselte 2019 aus der Jugend des FC Chelsea zum FC Bayern in die U17. Innerhalb von einem Jahr schaffte er den Sprung bis zu den Profis.

Jamal Musiala ist in Stuttgart geboren und begann seine Fußballerlaufbahn bei einem kleinen Verein in Fulda. Schon im Alter von sieben Jahren ging er zum FC Southampton und nur ein Jahr später zum FC Chelsea. Vergangenen Juni feierte er sein Debüt bei den Profis.

Bayern München – Schalke 04 8:0 (3:0)

Tore: 1:0 Gnabry (4.), 2:0 Goretzka (19.), 3:0 Lewandowski (31.), 4:0 Gnabry (47.), 5:0 Gnabry (59.), 6:0 Müller (69.), 7:0 Sané (72.), 8:0 Musiala (81.)

Musiala stellt Rekord auf

Jetzt hat er einen neuen Rekord aufgestellt. Mit seinem Treffer nur neun Minuten nach der Einwechselung stieg er auf zum jüngsten Torschützen in der Geschichte des FC Bayern München. Damit löste er mit 17 Jahren und 205 Tagen die Bayern-Legende Roque Santa Cruz als jüngsten Torschützen ab.

„Er hat im Training oft bewiesen, was er heute gezeigt hat“, lobte Trainer Hansi Flick. Mahnte aber dann an: „Er ist ein ausgezeichneter Fußballspieler. Wir werden versuchen, ihn behutsam dahin zu führen, dass er noch besser wird und uns noch mehr helfen kann. Aber das ist ein weiter Weg."

Deutschland oder England?

Jamal Musiala wurde in Deutschland geboren, dennoch besitzt er durch seine Zeit in England auch die englische Staatsbürgerschaft. Er spielte bereits in der U-16 Nationalmannschaft von Deutschland, aber auch für die U17 der Engländer.

Trainer Hansi Flick hat deshalb einen Appell an den DFB: „Ich würde mich auf jeden Fall um ihn bemühen. Aber das ist seine Entscheidung, er hat da auch klare Vorstellungen“, sagte er. Flick hält große Stücke auf das Bayern-Talent. (fs)