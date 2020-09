am 25.09.2020 um 07:54

FC Bayern München vs. FC Barcelona: Verwirrung um Dest! Wer schnappt sich das Ajax-Talent?

Der FC Bayern München sucht mit Hochdruck nach einem Rechtsverteidiger. Eigentlich schien alles auf Ajax-Talent Sergino Dest hinzulaufen. Doch jetzt bekommen die Bayern Konkurrenz.

Der FC Barcelona soll in das Rennen um Sergino Dest eingestiegen sein. Genau wie der FC Bayern München hat der FC Barcelona laut spanischen Medien sogar schon eine Einigung erzielt.

FC Bayern München im Kampf mit dem FC Barcelona

Schon länger halten sich die Gerüchte um einen Transfer von Sergino Dest zum FC Bayern München. Offensichtlich hat der Rekordmeister den 19-Jährigen als Wunschspieler auserkoren. Dest könnte hinter Benjamin Pavard die Lücke auf der Rechtsverteidigerposition schließen. Alvaro Odriozola ist nach seinem enttäuschenden Leihgeschäft zu Real Madrid zurückgekehrt.

Für die Bayern-Fans stand bereits fest, dass Sergino Dest zum FC Bayern München wechseln wird. Am Dienstag postete er bei Instagram ein Bild mit der Ortsangabe „Paulaner Nockherberg“. Das ist der Ort, an dem zeitgleich das traditionelle Lederhosen-Shooting des FC Bayern stattfand. Kurze Zeit später löschte er die Angabe wieder und zeigte später, dass er in Amsterdam ist.

Einigung mit Barca erzielt?

Nur einen Tag später berichtete Barca-nahe Sender TV3, dass der FC Barcelona und Dest eine Einigung erzielt hätten. Barca zahle demnach 25 Millionen Euro an Ajax Amsterdam.

Einen Rechtsverteidiger braucht der FC Barcelona definitiv. Erst in dieser Woche hatten sie Nelson Semedo für 40 Millionen Euro an die Wolverhampton Wanderes verkauft. Der 19-jährige Dest könnte den Umbruch beim FC Barcelona mit vorantreiben. Zudem trifft er dort mit Ronald Koeman auf einen holländischen Trainer.

Deutsche Medien: Dest geht zum FC Bayern

Die „Bild“ hingegen ist sich sicher, dass Dest zum FC Bayern München wechseln wird. Zudem berichtet „Sport 1“, dass sich der Außenverteidiger für den FC Bayern entschieden habe. Demnach seien Dest und sein Berater sich sicher, dass das der richtige Schritt für ihn sei.

+++ FC Bayern München: Supertalent Musiala trifft beim Debüt – Flick-Appell an den DFB +++

Bei Barcelona winkt Dest sicherlich mehr Einsatzzeit, dennoch schrecke ihn das überhaupt nicht ab, berichtet „Sport 1“. Egal ob Bayern oder FC Barcelona – für Sergino Dest steht in diesem Sommer ein Wechsel zu einem europäischen Spitzenklub an. (fs)