FC Bayern München: Offiziell! ER kehrt zurück zum FCB

Tolle Neuigkeiten für die Fans des FC Bayern München!

Claudio Pizarro wird zukünftig die Farben des FC Bayern München vertreten. Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, wird der 41-Jährige neuer Botschafter des Klubs.

FC Bayern München: Pizarro jetzt FCB-Botschafter

Insgesamt neun Jahre trug Claudio Pizarro das Trikot des FC Bayern München. 327 Mal stand er für die Bayern auf dem Platz und erzielte 125 Tore. Noch heute ist der sympathische Peruaner ein echter Publikumsliebling bei den Münchner.

Erst im Sommer beendete er nun seine Karriere bei seiner zweiten Heimat Werder Bremen. Jetzt ist der ewige Pizarro bereit für eine neue Aufgabe. Aktuell wirbt er für den Pay-TV-Sender Sky und kehrt nun auch zurück zum FC Bayern München. Neben Giovane Elber, Lothar Matthäus und Bixente Lizarazu wird Pizarro der vierte Botschafter des FC Bayern.

Claudio Pizarro beendete erst in diesem Sommer seine Karriere. Foto: Cathrin Mller/M.i.S./Pool_Sportphoto_Perenyi

Claudio Pizarro erklärt: „Ich bin sehr glücklich, zum FC Bayern als Botschafter zurückzukehren. Es ist ein Traum, wieder in München zu sein. Der FC Bayern wird immer als eine Familie bezeichnet, und genau so fühlt es sich an. Ich werde jetzt in meiner neuen Rolle wieder alles für diesen Verein geben – wie früher als Spieler.“

Ich beginne eine neue Erfahrung in meinem Leben mit viel Motivation und dem Wunsch weiter zu lernen. Es ist mir eine Ehre und ich bin sehr stolz Botschafter des besten Klubs Europas zu sein und zur Bayern München Familie zurückzukehren. @FCBayern #welcomeback #Ambassador pic.twitter.com/vgpbnWW31b — Claudio Pizarro (@pizarrinha) September 15, 2020

----------------------

Mehr Sport-News:

FC Schalke 04: Ex-S04-Manager mit klarer Ansage: „Schalke wird Tönnies...“

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star Götze greift auf der Vereinssuche jetzt zu DIESER drastischen Maßnahme

FC Schalke 04: Ausgerechnet DIESER Klub schnappt sich Schalkes Wunschstürmer

----------------------

Pizarro: Der perfekte Repräsentant

Andreas Jung, Vo rstand Marketing, sagt: „Wir sind froh, Claudio Pizarro als Botschafter für den FC Bayern gewonnen zu haben. Claudio war als Spieler ein Publikumsliebling und genießt bei unseren Fans enorm hohe Wertschätzung. Sein südamerikanisches Naturell hat er durch seine vielen Jahre in München mit einer Prise Bayern vermischt, und das alles macht ihn neben seinen tollen Erfolgen als Fußballer zu einem perfekten Repräsentanten für den FC Bayern.“

Claudio Pizarro und Giovane Elber. Foto: imago images/FC Bayern München

>>> FC Bayern München: Rundumschlag von Hoeneß – „Die versuchen, uns zu erpressen“

Vielleicht schnürt er ja im Notfall sogar nochmal die Fußballschuhe. Dass er fit genug ist, stellte er ja schon mehrfach unter Beweis.

>>> Borussia Dortmund: Ausgerechnet bei DIESEM Ex-Schalker holte sich Moukoko Rat

Pizarro wirbt auch für Sky

Schon vor einigen Tagen hatte Pizarro als neues Werbegesicht für den Pay-TV-Sender Sky für Aufsehen gesorgt. Was es mit dem recht ungewöhnlichen Spot auf sich hat, erfährst du hier >>> (fs)