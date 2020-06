FC Bayern München: Spieler verspotten den BVB – mit DIESER Aktion

Die Spieler des FC Bayern München konnten sich bei den Meister-Feierlichkeiten einen kleinen Seitenhieb in Richtung des größten Rivalen offenbar nicht verkneifen.

Am Dienstagabend brachte die Mannschaft von Trainer Hansi Flick den Titelgewinn mit einem 1:0 bei Werder Bremen unter Dach und Fach. Beim anschließenden Feiern flogen ein paar verbale Giftpfeile vom FC Bayern München in Richtung Borussia Dortmund.

FC Bayern München mit Giftpfeilen in Richtung BVB

Eine ausschweifende Meisterfeier gab es erwartungsgemäß nicht. Schon in den vergangenen Jahren hatten die Meister-Partys des FC Bayern München sich stets in Langeweile überboten. Aufgrund der Corona-Beschränkungen war in diesem Jahr erst Recht nicht an eine große Sause zu denken.

Stattdessen gab es nach Abpfiff eine „Welle“ mit den Club-Bossen, die auf der Tribüne des Weserstadions saßen. Und im Mannschaftsbus folgte dann auch noch der klägliche Versuch von Häme für den BVB.

Wie ein Video der „Bild“-Zeitung zeigt, lockerte der FC Bayern München offenbar den Maulkorb für Thomas Müller. Der aussortierte Nationalspieler, der in der vergangenen Woche wegen seiner Kritik an möglichen Bayern-Transfers von Sportdirektor Hasan Salihamidzic gerüffelt worden war, stimmte an: „Wer wird deutscher Meister? BVB Borussia!“

Mitsingen wollte niemand so recht – was vermutlich daran liegt, dass wohl nur die wenigsten Bayern-Stars die Fangesänge aus der Bundesliga kennen.

Müller und die Transfers: Das war passiert

Nach dem 2:1-Sieg im Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt hatte Müller im ARD-Interview über das vermeintliche Interesse des FC Bayern München an Kai Havertz gesprochen und gesagt: „Es ist ein bisschen paradox, wenn man immer über Neuzugänge spricht und gleichzeitig Gehälter eingespart werden.“

In den ersten Monaten der Corona-Krise verzichteten die Bayern-Spieler auf einen Teil ihrer Gehälter. Es heißt, der Verzicht solle bei etwa 20 Prozent liegen.

Nur wenige Tage später folgte die Reaktion vom Sportdirektor. Salihamidzic stellte bei Sky klar: „Der Thomas hat sich natürlich nach dem Pokalspiel, als er nicht so zufrieden mit der Leistung der Mannschaft war, vielleicht mit seiner Aussage ein bisschen verdribbelt. Da haben wir am nächsten Tag direkt drüber gesprochen, ich habe ihm gesagt, dass das nicht korrekt war.“ (dhe)